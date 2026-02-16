Search here...

Fett hår: detta misstag vid schamponering kan vara orsaken, enligt en expert

Tips och tricks
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Karolina Grabowska/Pexels

Många drabbas av fett hår kort efter schamponering, och det handlar ofta inte om hygien, utan snarare om en olämplig hårvårdsrutin. Ett mycket vanligt misstag vid tvätt kan faktiskt uppmuntra talgproduktionen och snabbt göra att håret blir fett igen.

Varför blir mitt hår fett så snabbt?

Fett hår uppstår på grund av en överproduktion av talg i hårbotten, ett fenomen som kan påverkas av naturliga faktorer som genetik, hormoner eller till och med kost. En viktig faktor som ofta förbises är hur du tvättar håret: alltför starka schampon eller för ofta tvättning kan störa hårbottens naturliga balans.

Ett vanligt misstag vid schamponering

I motsats till vad många tror löser det inte problemet att tvätta håret varje dag eller skrubba hårbotten kraftigt; det kan faktiskt förvärra det. Varje tvätt tar bort en del av hårbottens skyddande hydrolipidiska film, vilket för att kompensera kan producera ännu mer talg, vilket skapar en ond cirkel där håret blir fett ännu snabbare.

På samma sätt kan användning av mycket starka schampon ge en omedelbar känsla av fräschör, men på lång sikt sätter det hårbotten i obalans och uppmuntrar till ökad talgproduktion.

Hur man undviker detta misstag

För att bekämpa fett hår permanent rekommenderar experter flera enkla justeringar:

  • Spänn håret mellan tvättarna: istället för att tvätta håret varje dag, sikta på att tvätta det två till tre gånger i veckan för att låta hårbotten återställa balansen.
  • Att välja ett lämpligt schampo: en mild produkt, speciellt framtagen för fett hår, hjälper till att rengöra utan att torka ut eller irritera hårbotten.
  • Applicera schampot försiktigt: massera mjukt med fingertopparna, utan att gnugga för hårt, och fokusera på hårbotten snarare än hårets längder.
  • Skölj noggrant: en fullständig sköljning med ljummet eller lätt kallt vatten hjälper till att ta bort produktrester som kan tynga ner håret.

Bortom schampo

Andra åtgärder kan också bidra till att begränsa känslan av fett hår: undvik för varmt vatten som stimulerar talgproduktionen, applicera inte rika behandlingar på hårrötterna och använd ibland torrschampo mellan tvättarna för att absorbera överflödig olja utan att tvätta mer.

Genom att korrigera detta grundläggande misstag i din tvättrutin och anta skonsammare, mer riktade åtgärder är det ofta möjligt att minska överdriven talgproduktion och sprida ut schamponanvändningarna, för synbart mindre fett hår och en mer balanserad hårbotten.

