Håravfall: detta vanliga "misstag" som hudläkare starkt avråder från

Tips och tricks
Naila T.
Photo d'illustration : Yaqui Zanni/Pexels

Vissa omedvetna vanor som vi ofta upprepar kan faktiskt förvärra håravfallet med tiden, enligt hud- och hårbottenspecialister. Normalt håravfall är vanligt, men olämpliga hårvårds- eller stylingvanor kan förvärra det.

Ett vanligt misstag, enligt en hudläkare: en accessoar som sitter för hårt

Enligt denna hudläkare kan det vara skadligt för håret och dess fäste i hårbotten att bära vissa åtsittande accessoarer, särskilt kepsar eller alltför smala frisyrer under fysisk aktivitet. Dessa accessoarer fångar ofta svett, främjar ansamling av talg och smuts och skapar upprepad spänning på hårsäckarna.

När denna mekaniska spänning är kontinuerlig kan den orsaka det som specialister kallar traktionsalopeci – en form av håravfall som orsakas av överdriven dragning i hårsäckarna. Dermatologer och hårvårdsorganisationer rekommenderar att man undviker åtsittande frisyrer och accessoarer som drar eller komprimerar hårbotten.

Varför vissa vanor förvärrar håravfall

Att förlora mellan 50 och 100 hårstrån per dag anses fysiologiskt normalt, men utöver det kan håravfall bli ett problem.

Förutom strama frisyrer kan andra vardagliga vanor – som upprepad användning av uppvärmda stylingverktyg, starka produkter eller att tvätta håret för ofta eller för sällan – försvaga håret och irritera hårbotten. Dessa faktorer i sig orsakar inte allvarlig alopeci, men de bidrar till en gradvis försvagning av hårfibrerna.

Goda vanor för att begränsa håravfall

Dermatologer betonar vikten av att anpassa sin hårvårdsrutin för att bibehålla ett friskt hår. Några tips som rekommenderas av specialister inkluderar:

  • Undvik frisyrer som drar för hårt, såsom väldigt snäva hästsvansar eller vissa resårer som drar i håret, för att minska draget på hårsäckarna.
  • Föredra lösare frisyrer och mjuka accessoarer som inte komprimerar hårbotten.
  • Upprätthåll regelbunden hygien och använd ett schampo som passar din hårbottentyp för att undvika talguppbyggnad eller irritation.

Dessa åtgärder, även om de kan verka enkla, försummas ofta i vardagen, men de spelar en konkret roll för att bevara hårets täthet.

När man ska konsultera en hudläkare

Håravfall som förvärras, uppträder fläckvis eller kvarstår i mer än tre månader kräver läkarvård. Endast en specialist kan avgöra om förlusten är relaterad till telogen effluvium, androgenetisk alopeci eller annan hårbottensjukdom.

En hudläkare kan erbjuda lämpliga undersökningar, personlig rådgivning och, vid behov, specifika behandlingar för att bromsa håravfall eller stimulera återväxt.

Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
