Glitter på tatueringar: denna överraskande skönhetstrend tar sociala medier med storm.

Glitter, som länge varit förpassat till festaccessoarer, speciella tillfällen och festivallooker, är nu symbolen för sommaren. Det tar formen av ett sköldpaddsskal vid kjolens nederkant eller en monoi-blomma på nyckelbenet. Mer ovanligt är att personer med permanenta tatueringar strör glitter över sitt ursprungliga bläck för att förstärka dess nyckfulla kraft.

Att lägga till glitter på sina tatueringar är den nya trenden.

Glitter är inte längre ett exceptionellt accessoar. Dessa små, knappt använda burkar, med bara några få penseldrag och tecken på sällan användning, är nu en stapelvara i vardagliga skönhetsrutiner. Inget behov av att vänta på en stor fest under discokulor eller ett socialt evenemang för att njuta av detta skimrande puder. Denna ikoniska kosmetikaprodukt från 2000-talet, som ser ut som om den kom direkt från en Winx-docks sminkväska, åtnjuter en andra våg av popularitet.

Medan den legendariska Zara Larsson, översteprästinna inom retrofantasy-estetik, tämjer dem på sin kropp med hjälp av schabloner och fäster dem på huden likt flyktiga teckningar, använder andra dem för att förbättra sina permanenta tatueringar. En briljant idé från innehållsskaparen @paytons.makeup. Med åren förlorar bläcken sin intensitet och liknar skisser mer än väldefinierade konstverk. Naturligtvis är även de utsatta för tidens tand.

När glitter appliceras på huden återupplivar det livfullheten hos tatueringar som blivit oläsliga, likt magiskt damm. Influencern, som också arbetar för ett välkänt skönhetsmärke, demonstrerar processen och detaljerar noggrant varje steg och refererar till varje produkt. Först applicerar hon en fixeringsstift för att hjälpa glittret att fästa. Sedan går hon igång med en palett av skimrande glitter. Hon använder en slags manuell färgteknik med fingrarna och ändrar nyanser för varje del av tatueringen.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av payton (@paytons.makeup)

Ett originellt sätt att återuppliva bleknade tatueringar

Medan glitter omvandlas till glittrande tatueringar och lätt ersätter traditionella smycken, kan det också användas för att fylla i eller förbättra en befintlig tatuering. Experter säger att en tatuering kan blekna eller vitas efter ett till tre år. Glitter, applicerat som tuschpennor på ett monokromt målarark, fungerar sedan som en revitaliserande dryck och återupplivar trötta tatueringar.

I den inspirerande videon, som fungerar som en utmärkt mall för replikering hemma, fyller huvudpersonen de "tomma" områdena i sina svartvita tatueringar med olika nyanser för att ge dynamik och djup. Efter denna subtila skönhetsdetalj får hennes minimalistiska tatueringar omedelbart en mer flickig och fantasifull dimension. I slutändan är glitter för estetik vad peppar är för matlagning: en extra dos karaktär och glädje.

På sociala medier är detta nya sätt att dekorera tatueringar en del av en bredare trend: personalisering. Kroppar blir kreativa målardukar där varje detalj räknas. En tatuering är inte längre fixerad i sin ursprungliga form; den utvecklas enligt önskningar, årstider och humör. Några metalliska fläckar på en blomma, en holografisk touch på en fin linje eller en färggradient på en gammal design räcker för att ge den ett andra liv.

Paljetter, sommarens oumbärliga element

Glitter, som en gång naivt ansågs vara älvdamm i vår ungdom, behöver inte längre en speciell ursäkt för att rättfärdiga sin närvaro. Det sträcker sig långt bortom tatueringars konturer och trotsar de strikta reglerna för "ren tjej"-estetiken. Det tillsätts i läppglans för en mer strålande finish, skapar slingor runt ögonen och appliceras rikligt på solkysst hud. Glitter är som en vacker besvärjelse som kvinnor kastar på sig själva för att stärka sin självkänsla och känna sig vackra i spegeln.

Metalliska ytor, reflekterande pigment och skimrande effekter tar över sminkpaletter, accessoarer och nu även kroppskonst. Huden blir en rörlig duk, kapabel att fånga ljuset och berätta en ny historia med varje rörelse. Tack vare dessa förbättrade sminkprodukter får det vanliga ett extra prefix.

Glitter är inte längre synonymt med överflöd eller extravagans: det illustrerar en återgång till en mer uttrycksfull och mindre standardiserad skönhet.