Denna torkningsmetod hjälper till att framhäva vågigt hår.

Du kanske redan har märkt att ditt vågiga hår får en fin definition direkt efter duschen… innan det gradvis förlorar sin form när det torkar. Den goda nyheten är: detta fenomen beror inte nödvändigtvis på de produkter som används. Faktum är att några enkla steg under torkningsprocessen kan göra hela skillnaden för att förbättra din naturliga textur.

Tänk om handduken var det verkliga problemet?

Den första instinkten efter schamponering är ofta att kraftigt gnugga håret med en handduk. Detta kan dock störa vågornas naturliga form. Genom gnuggningen separeras hårstråna, hårfibrerna blir oorganiserade och håret får volym ... men förlorar definition. Ett skonsammare alternativ är att försiktigt pressa hårstråna mot hårbotten för att absorbera överflödigt vatten, utan att flytta hårstråna. En enkel bomulls-t-shirt eller en mikrofiberhandduk fungerar perfekt för detta steg.

Förbered håret innan du torkar det

Hemligheten bakom bättre definierade vågor börjar medan håret fortfarande är fuktigt. Applicera ett leave-in-balsam och sedan, om du vill, en lätt stylinggel. Tanken är att lyfta hårets längder uppåt och försiktigt krama om dem mellan händerna. Detta hjälper hårstråna att samlas naturligt och uppmuntrar vågorna att ta form redan innan du använder en hårtork.

Diffusorn, en värdefull allierad

Diffusorn, som ofta underskattas, är ändå ett favorittillbehör för många med vågigt eller lockigt hår. Till skillnad från ett vanligt munstycke fördelar den luften över ett större område, vilket minskar plötsliga hårrörelser. För bästa resultat, använd en måttlig temperatur och låg luftflödeshastighet.

Två tekniker är särskilt populära: att placera ett hårstrå i diffusorns kopp och sedan försiktigt föra det upp mot hårbotten, hålla positionen i cirka femton sekunder, eller att diffusera utan direktkontakt genom att långsamt föra diffusorn runt huvudet. I båda fallen är tålamod din bästa vän.

Motstår frestelsen att röra hennes hår

Detta är förmodligen det svåraste steget ... men också ett av de mest effektiva. Under föningen är det bäst att undvika att ständigt manipulera håret. Att röra vid det för ofta uppmuntrar frissighet och kan förstöra definitionen av dina vågor. Vänta tills håret är nästan helt torrt innan du gör något. Om du har använt stylinggel är det normalt att det bildas en lätt stelhet. Krama bara längderna försiktigt mellan handflatorna för att bryta denna stelhet och återställa mjukt, spänstigt hår.

Misstag som kan förändra allt

Några få vanor räcker för att påverka resultatet negativt.

Att hålla huvudet upp och ner för länge kan framhäva volymen vid hårrötterna på bekostnad av definition.

Överdriven värme kan torka ut hårfibrerna och främja frissighet.

Slutligen, att borsta håret när det är torrt tenderar att lösa upp vågorna. Det är bättre att reda ut det medan det fortfarande är vått, i duschen eller direkt efter tvätt.

Den bästa rutinen är den som passar dig.

Ingen "mirakelprodukt" kan ersätta en ordentlig torkningsteknik. Omvänt kan några enkla steg – att pressa ut överflödigt vatten utan att gnugga, applicera behandlingar på mycket fuktigt hår och försiktigt använda en diffuser – avslöja en textur du aldrig anade att du hade.

Naturligtvis finns det inga universella regler. Alla är fria att ta hand om sitt hår som de vill, enligt sina preferenser, tillgänglig tid och önskade resultat. Även om den här metoden tilltalar många med vågigt hår, finns det inget som hindrar dig från att anpassa den till din rutin eller ignorera den helt och hållet om en annan metod passar dig bättre. Nyckeln är att hitta de tekniker som gör att du kan må bra med ditt hår, precis som det är.