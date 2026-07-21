Dessa steg kan hjälpa doften att hålla hela dagen

Tips och tricks
Léa Michel
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Parfym är ett personligt nöje, men det är inte på något sätt en skyldighet. Oavsett kön eller ålder är du fri att använda den ... eller inte. Om du tycker om att använda den kan dock några enkla steg göra hela skillnaden för att njuta av din favoritdoft från morgon till kväll.

Väl återfuktad hud, parfymens bästa allierade

Du kanske redan har märkt att parfym bleknar snabbare på torr hud. Detta är normalt: välåterfuktad hud behåller doftnoterna bättre. Innan du applicerar parfym, använd en oparfymerad fuktighetskräm eller en bodylotion som matchar din doft om märket erbjuder en sådan. Detta steg skapar en bas som hjälper doften att hålla längre utan att störa dess balans.

Fokusera på pulspunkter

Inte alla delar av kroppen sprider doft på samma sätt. Områden där kroppsvärmen är högre gör att noterna gradvis kan utvecklas under dagen. Fokusera därför på handlederna, nacken, bakom öronen, insidan av armbågarna eller bakom knäna. Det finns inget behov av flera sprayningar: några väl valda fläckar räcker för att njuta av en behaglig doftspår.

Glöm reflexen av att gnugga handlederna

Det är en nästan automatisk gest, men det är bäst att undvika den. Gnugga inte handlederna mot varandra efter att du sprayat din parfym. Denna rörelse kan förändra doftmolekylerna och förändra hur de utvecklas på huden. Det mest effektiva sättet är att låta parfymen torka naturligt, utan att röra den.

Kläder kan förlänga vakenheten

Tyger tenderar att behålla lukter längre än huden. En lätt sprayning på kläder kan därför hjälpa din parfym att hålla hela dagen. Var dock försiktig med ömtåliga eller mycket ljusa tyger, som kan ge fläckar.

En välbevarad flaska förblir mer effektiv.

Hur du förvarar din parfym påverkar också dess kvalitet över tid. Värme, fuktighet och ljusexponering kan förändra dess sammansättning. Helst bör flaskan förvaras på en torr, tempererad plats, borta från direkt solljus. I motsats till vad många tror är badrummet i allmänhet inte den bästa platsen på grund av temperatur- och fuktighetsfluktuationer.

Koncentration gör också skillnad

Om du letar efter en doft som varar i flera timmar, kontrollera dess koncentration innan du köper. En eau de parfum innehåller fler doftessenser än en eau de toilette, vilket generellt gör att den varar längre på huden. Naturligtvis beror hållbarheten också på parfymens sammansättning och din hudtyp, men detta kriterium är fortfarande en bra indikator för att välja en mer ihållande doft.

Genom att kombinera välåtfuktad hud, applicering på rätt punkter och några enkla vanor är det möjligt att förlänga hållbarheten på din parfym på ett naturligt sätt. Detta gör att du kan njuta av din favoritdoft längre, om du gillar att använda parfym, samtidigt som du har i åtanke att parfym framför allt är ett personligt val, oavsett kön eller ålder.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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