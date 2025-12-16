Hudproblem: denna överraskande koppling till ångest och depression

Akne, eksem och psoriasis drabbar nästan 2 miljarder människor världen över och orsakar ofta djupgående lidande. Dessa synliga tillstånd skapar en ond cirkel där stress och symtom ömsesidigt utspädda varandra.

En stor europeisk studie

Studien "The Psychological Burden of Skin Diseases", publicerad i Journal of Investigative Dermatology, undersökte 3 635 dermatologiska patienter och 1 359 kontrollpersoner i 13 europeiska länder. Studien, som genomfördes av FJ Dalgard et al., visar att 10,1 % av patienterna med hudsjukdomar uppvisar klinisk depression (jämfört med 4,3 % i kontrollgruppen), 17,2 % med ångest (jämfört med 11,1 %) och 12,7 % med självmordstankar (jämfört med 8,3 %).

Den onda cirkeln av hud och stress

Kortisol som frisätts vid stress förvärrar hudinflammation (psoriasis, eksem), medan synliga lesioner orsakar skam, isolering och förlust av självförtroende. Hos unga personer med svår akne fördubblas risken för depression; kroniskt eksem tredubblar risken för ångestsyndrom. Upp till 5 % av svåra fall leder till självmordstankar.

Chockerande data per patologi

Psoriasis (17,4 % av fallen), hudinfektioner (6,8 %), eksem (6,4 %) och akne (5,9 %) är de vanligaste. Kvinnor (56,5 % av patienterna) är överrepresenterade, med en medelålder på 47 år. Nyligen upplevd stress (35,6 %) och fysiska samsjukligheter (28,8 %) förvärrar den psykologiska bördan.