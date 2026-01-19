"Du kväver din hud": en makeupartists varning om denna vanliga produkt

Setting spray, som länge hyllats för sin förmåga att fixera smink, ifrågasätts nu av Nyssa Green, en mångfaldigt prisbelönt makeupartist. Enligt henne är produkten, som ursprungligen var utformad för tv-apparaters behov, inte lämplig för dagligt bruk hemma. Ännu värre är att den kan störa hudens balans i längden.

Ett professionellt verktyg… återanvänt för dagligt bruk

På filminspelningsplatser, där strålkastarljuset sätter sminket på prov, är setting spray en strategisk allierad. I verkliga livet är behoven helt annorlunda. Nyssa Green påpekar att dessa formler ofta innehåller denaturerad alkohol och kraftfulla tensider, utformade för att fixera, jämna ut och förlänga hållbarheten ... ibland på bekostnad av hudkomfort.

Resultatet: hudens naturliga skyddsbarriär försvagas. Huden blir uttorkad, mer reaktiv och försöker försvara sig genom att producera mer talg. Denna onda cirkel kan leda till överdriven glans, mer synliga porer, rodnad eller finnar. Med andra ord, istället för att förbättra din hy kan sprayen kväva din hud.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Nyssa G Emmy Award Winning MUA (@nyssag)

Subtila, men väldigt verkliga effekter

Det som gör dessa effekter så lömska är deras omedelbara osynlighet. Dag efter dag försvagar alkohol den hydrolipidiska filmen, den naturliga skölden som skyddar huden mot föroreningar, bakterier och yttre aggressorer. Hudens mikrobiom hamnar i obalans, huden blir mer sårbar, känsligare och ibland ännu mer markant med tiden.

Sammanfattningsvis kan upprepad användning orsaka:

Progressiv uttorkning

En överproduktion av talg som reaktion,

En mindre jämn hy och mindre bekväm hud.

Genomskinligt puder: återkomsten av en välvillig klassiker

Mot bakgrund av detta rekommenderar Nyssa Green ett milt, effektivt och elegant alternativ: transparent puder. Alltför ofta underskattat, ger det en naturlig finish samtidigt som det låter huden andas.

Sparsamt användande, endast på områden som tenderar att bli glansiga, såsom pannan, näsan eller hakan, mattar den upp utan att kännas tung. Tack vare sin ultrafina konsistens suddar den ut fina linjer, jämnar ut hyn visuellt och förändrar inte färgen eller lystern på din makeup. Ett enkelt, precist och skonsamt steg för din hud.

Sprayen är inte förbjuden… men reserverad

I vissa exceptionella situationer – bröllop, fotograferingar, längre evenemang – kan setting spray fortfarande vara användbart, förklarar Nyssa Green. Förutsatt att det väljs noggrant: utan alkohol, ocklusiva silikoner eller starka sulfater. Och framför allt, använd det sparsamt, spara på appliceringar och kompensera med reparerande och återfuktande hudvårdsprodukter.

I slutändan går den nuvarande trenden helt klart mot smink som vårdar lika mycket som det förskönar. Matterande BB-krämer, foundations berikade med torra oljor, luftiga mineralpuder och blommiga vattenbaserade mists ersätter gradvis hårda formler. I denna nya syn på skönhet betraktas huden som en värdefull allierad, inte en yta som ska frysas fast. Och det är genom att låta den andas, respektera den och skämma bort den som du kommer att uppnå en varaktigt hälsosam hy.