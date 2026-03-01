Search here...

Att lägga till chilipeppar i ditt läppglans: varför det här tricket inte rekommenderas

Ett läppglans, en droppe stark sås, några sekunders tålamod… och miljontals visningar. Trenden "Spicy Lips" lovar fylligare läppar på ett ögonblick. Förutom att bakom "wow"-effekten påminner experterna oss om att dina läppar förtjänar mildhet, inte brännande.

Ett knep som funnits ett tag.

Långt före TikTok cirkulerade idén redan. På 2000-talet hyllade vissa skönhetstidningar chilipepparnas "stimulerande" egenskaper för att ge läpparna en "omedelbar fyllighetseffekt". Några droppar utspädd capsaicinbaserad olja, och voilà: rödare, fylligare läppar, redo för en fotografering.

Tjugo år senare återupplivar sociala medier detta gamla trick. Under hashtaggen #SpicyLips blandar influencers het sås, Tabasco eller sriracha med sitt vanliga läppglans innan de applicerar det rikligt. Resultatet: virala videor, fyllda med grimaser, rinnande ögon och tillfredsställelse över den omedelbara fyllighetseffekten.

Varför det fungerar (på ytan)

Mekanismen är enkel. Chilipeppar innehåller capsaicin, en aktiv ingrediens som orsakar lokal vasodilatation. I praktiken vidgas blodkärlen, blodflödet ökar och läpparna blir något röda och svullna. Effekten ger ett intryck av fyllighet och fräschör. Effekten varar vanligtvis mellan 20 och 40 minuter, precis tillräckligt med tid för en selfie eller en spontan utflykt. Detta snabba resultat är dock faktiskt baserat på en inflammatorisk reaktion, och det är där problemet ligger.

Vad dermatologer kritiserar angående trenden

Läppar är inte som annan hud. Deras yta är tunn, ömtålig och saknar den robusta skyddande barriär som finns på andra ställen i ansiktet. Att applicera chilipeppar är som att utsätta detta känsliga område för intensiv kemisk irritation.

Experter varnar för att sveda, kraftig stickning, ihållande rodnad och till och med blåsor kan förekomma, särskilt hos personer med känslig hud. Upprepad exponering för denna typ av irritation kan försvaga hudbarriären, främja kronisk torrhet, framhäva fina linjer och öka risken för infektion.

En annan oroande punkt: matsåser är inte formulerade för kosmetiskt bruk. De kan innehålla tillsatser, konserveringsmedel eller smakämnen som är olämpliga för applicering på slemhinnor. För att inte tala om risken för korsallergier med vissa kryddor. Kort sagt: den fylliga effekten är faktiskt en mikroinflammation. Det är inte en behandling; det är en försvarsmekanism i kroppen.

Tänk om du inte hade något att korrigera?

I slutändan väcker denna trend en bredare fråga: varför behöver man till varje pris förändra sina läppar? Nuvarande standarder gynnar ofta mycket fylliga, tydligt definierade läppar. Men bara för att samhället främjar ett visst ideal betyder det inte att du ska känna dig osäker på tunna läppar. Din mun, oavsett om den är fyllig, tunn, asymmetrisk etc., är en del av din identitet. Den ler, den talar, den uttrycker sig. Den behöver inte vara överdrivet dramatisk för att vara vacker.

Kort sagt, det är legitimt att vilja må bra med sitt utseende, men det ska aldrig innebära smärta eller riskabla experiment. Din kropp är tillräcklig och värd uppmärksamhet precis som den är. Varaktig skönhet svider inte; den respekterar, återfuktar och förstärker. Och framför allt börjar det med att acceptera vem du redan är: den perfekta du.

