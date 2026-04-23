Bland unga människor finns det en stark comeback av ikoniska parfymer från 90- och 2000-talen.

Mellan sociala medier och vintagekultur upplever ikoniska parfymer från 90- och 2000-talen en spektakulär återuppgång i popularitet bland yngre generationer. Dofter som länge förknippats med början av "mainstream"-parfymeri är nu tillbaka i centrum för skönhetstrender. Historiska varumärken som Calvin Klein och ikoniska parfymer som Thierry Mugler Angel och Lolita Lempicka tas regelbundet tillbaka i rampljuset i viralt innehåll.

Flaskor som har blivit föremål för generationers önskningar

Det som är tilltalande idag är inte bara doften, utan även parfymernas visuella identitet: omedelbart igenkännbara flaskor, distinkta estetiska koder och historieberättande djupt rotat i sin tid. Varumärken som Cacharel Anaïs Anaïs och CK One förkroppsligar denna minimalistiska eller romantiska estetik som gör en stark comeback i nuvarande trender.

TikTok och Instagram som nostalgiacceleratorer

Återuppkomsten av dessa dofter förstärks till stor del av sociala medier, där nostalgiskt innehåll blomstrar. På TikTok får "2000-talets parfymer" miljontals visningar, ofta förknippade med tonårsminnen eller en medvetet retro-estetik. Denna trend är en del av en bredare rörelse som redan observerats inom mode och musik, där referenser till 90- och 2000-talen ständigt omtolkas.

Parfym som ett identitetsobjekt

För Generation Z är parfym inte längre bara en fast doftsignatur, utan ett element av personligt uttryck. Att återvända till välbekanta dofter låter dem återknyta kontakten med en upplevd enklare era, men också hävda sin estetiska identitet. Denna "tillbaka till klassikerna"-trend förvandlar vintageprodukter till verkliga kulturella artefakter.

Återkomsten av ikoniska parfymer från 90- och 2000-talen illustrerar ett bredare fenomen av generationsnostalgi. Med sociala medier, retroestetik och en önskan om äkthet är dessa dofter inte längre bara skönhetsprodukter: de blir kulturella markörer som överskrider generationer.