"Zombiefyllmedel": detta trendiga estetiska fenomen som orsakar kontroverser

Termen "zombiefiller", som delas flitigt på sociala medier, är lika spännande som oroande. En del innehåll hävdar att det är en "teknik som använder kadaverfett för att förändra ansiktsutseendet".

Ett rykte som förstärkts av sociala medier

Termen "zombie filler" används främst online (Instagram, TikTok) för att generera surr eller skapa sensation. Flera virala inlägg förknippar denna term med idén om produkter tillverkade av mänsklig vävnad efter döden. Dessa påståenden är dock inte baserade på några erkända medicinska bevis.

Professionella organisationer inom plastikkirurgi och dermatologi nämner inga standardtekniker för användning av kadaverfett i kosmetiska ingrepp. Specialister betonar att "medicinska metoder är strikt reglerade av standarder för säkerhet, etik och spårbarhet för de produkter som används." Visst innehålls virala natur kan bidra till spridningen av felaktig eller dekontextualiserad information, vilket förklarar vikten av att förlita sig på tillförlitliga vetenskapliga källor.

Vilka ämnen används egentligen inom kosmetisk medicin?

De "fillers" som används idag är huvudsakligen baserade på kända och studerade substanser, såsom hyaluronsyra, som finns naturligt i kroppen, eller autologt fett, det vill säga fett som tas från patientens egen kropp vid vissa specifika ingrepp.

Dessa tekniker har använts i flera år inom ett reglerat medicinskt ramverk. Hälsovårdsmyndigheter har strikta protokoll för att garantera patientsäkerhet och kvaliteten på de produkter som används. Ingen erkänd vetenskaplig organisation nämner användningen av vävnad från avlidna personer för rutinmässiga kosmetiska ändamål.

I USA dyker en överraskande ny kosmetisk kirurgisk metod upp. Den innebär att man injicerar fett som samlats direkt från avlidna personer. Även om denna typ av fettöverföring redan används inom rekonstruktiv kirurgi, särskilt för brännskadeoffer, är detta en första gång inom det rent kosmetiska området. I Frankrike är denna metod förbjuden.

Varför väcker den här termen så många reaktioner?

Populariteten hos termen "zombie filler" beror delvis på dess chockerande natur, vilket underlättar dess spridning på sociala medieplattformar. En del innehåll använder avsiktligt ångestframkallande ord för att dra till sig uppmärksamhet, utan att nödvändigtvis återspegla den medicinska verkligheten.

Detta fenomen belyser ett bredare problem: svårigheten för allmänheten att skilja pålitlig information från sensationslystet innehåll i en digital miljö där viralitet ofta prioriteras framför vetenskaplig noggrannhet. Experter rekommenderar att man verifierar källor och konsulterar kvalificerade yrkespersoner innan man drar slutsatser om medicinska metoder.

Termen "zombiefiller" illustrerar hur vissa virusuttryck kan skapa oro utan att vara baserade på etablerade vetenskapliga bevis. Hittills bekräftar inga tillförlitliga data existensen av en kosmetisk teknik som använder kadaverfett. Denna situation understryker vikten av att prioritera erkända medicinska informationskällor för att bättre förstå faktiska metoder och undvika spridning av vilseledande information.