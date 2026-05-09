Det oväntade skönhetsverktyget som vissa använder för att ge håret volym

Sociala medier svämmar över av överraskande skönhetstips, och vissa blir virala på bara några dagar. Det senaste? Att använda… en ögonfransböjare för att ge volym vid rötterna. Ja, tillbehöret som vanligtvis är reserverat för ögonfransar gör sig nu en del av hårvårdsrutinerna för vissa innehållsskapare.

"Root boost"-versionen av ögonfransböjaren

Tricket populariserades på Instagram av innehållsskapare som @makeupbynadi. Principen är enkel: använd en klassisk ögonfransböjare på små hårsektioner vid hjässan för att skapa en lätt böjning vid rötterna.

Genom att försiktigt nypa håret uppåt i några sekunder lyfts rötterna något från hårbotten. Resultatet: en luftigare effekt, som efter en volymrik föning. På pappret kan idén verka osannolik. Ändå är logiken ganska sund. Tack vare sin böjda form fungerar ögonfransböjaren lite som ett ministylingverktyg som kan skapa en lock direkt vid hårroten.

"Hårknep" invaderar sociala medier

Det här tipset är en del av en mycket större trend: "skönhetsknep" och återanvända rutiner. På TikTok och Instagram får innehåll med hashtaggen #hairhack miljontals visningar. Kreatörer tävlar med varandra om att förvandla vardagsföremål till improviserade håraccessoarer.

Ätpinnar för att skapa en knut, ett glas som används för att strukturera en voluminös hästsvans eller klämmor strategiskt placerade under föning… det råder ingen brist på kreativa tips. Vad gör dem så tilltalande? Deras tillgänglighet. Inget behov av att köpa tio nya produkter: tanken är ofta att återuppfinna det du redan har i ditt badrum.

Volym är inte ett krav

Även om media och sociala nätverk ständigt pratar om "platt hår att undvika" eller "perfekt volym", är det viktigt att komma ihåg att naturligt fint eller tunt hår absolut inte är en brist. Vissa människor älskar spänstiga frisyrer och dramatiska rötter, medan andra föredrar slätt, böljande eller rakt hår. Och båda är lika vackra.

Volym är inte en skönhetsstandard som ska uppnås till varje pris. Hår har olika texturer, densiteter och beteenden, och det är en del av det som gör det unikt. Dessa tips bör därför förbli roliga alternativ för dem som tycker om att experimentera med sina frisyrer, aldrig en uppmaning att förvandla sitt naturliga hår.

Ett tips att prova försiktigt

Precis som alla okonventionella tekniker kräver även denna lite försiktighet. Metallen i ögonfransböjaren kan skada vissa hårlängder om du klämmer för hårt, särskilt på fint, skadat eller sprött hår. Helst bör du vara mycket försiktig och aldrig dra hårt i rötterna.

En annan viktig punkt: den här tekniken bör endast användas på torrt hår. Vått hår är mycket mer ömtåligt och mer benäget att gå sönder. Experter avråder också från att använda en uppvärmd ögonfransböjare nära hårbotten. Den klassiska versionen är helt tillräcklig för att uppnå önskad effekt utan onödiga risker.

Alternativ som också fungerar mycket bra

Om den här tekniken inte tilltalar dig finns det många andra sätt att få rörelse till hårrötterna.

Miniklämmor som placeras på hjässan under föning är fortfarande en mycket populär metod. Kardborreband, som används på torrt eller lätt varmt hår, låter dig också skapa en fin volymeffekt utan överdriven värme.

Den klassiska duon med rundborste och hårtork är också fortfarande ett säkert kort för dem som gillar mjuka och spänstiga hårborstar.

Slutligen kan vissa volymgivande puder som appliceras direkt på hårrötterna ge en fylligare effekt på några sekunder, särskilt på fint hår.

I slutändan belyser den här trenden en sak: skönhet kan också vara en kreativ lekplats. Att experimentera, återanvända föremål och ha kul med håret kan helt enkelt vara ett lättsamt sätt att återuppfinna din rutin, utan press eller universella regler.