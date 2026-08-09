"Bitten lips" framstår som höstens skönhetstrend 2026.

Glöm ultraexakta konturer och oklanderligt ritade läppar: trenden med "bitna läppar" omfamnar suddiga färger, diffus färg och den där lite ofullkomliga looken som gör den så charmig.

En biten mun som blev ett globalt fenomen

Bakom detta engelska namn döljer sig en tydligt fransk idé: "biten läpp". Principen? Att ge läpparna en touch av färg som om du just bitit i en saftig frukt, utan att sträva efter ett perfekt definierat resultat. Denna estetik är inte direkt ny. Den är en del av en lång fransk skönhetstradition, där en färgglad, men subtilt applicerad läpp alltid har varit populär. Den anammades och sedan populariserades i stor utsträckning av engelsktalande innehållsskapare, och finns nu överallt och är redo att bli en av höstens signaturmakeuplooker.

"Bitta läppar" eller suddiga läppar: vad är skillnaden?

Vid första anblicken kan de två trenderna verka lika. I båda fallen förlorar läppkonturen sin grafiska prägel och ger vika för en mjukare look. Utförandet är dock inte riktigt detsamma.

Med en klassisk suddig effekt fördelas färgen generellt ganska jämnt över hela munnen.

För "bitna läppar" är gradienten nyckeln: nyansen är mer intensiv i mitten och ljusnar sedan gradvis mot kanterna. Inspirerad av särskilt koreanska makeuptekniker skapar denna metod en vacker känsla av volym utan behov av exakt läppkonturering. Resultatet: en livfull, fräsch och avsiktligt "ofullkomlig" läppputning.

Färger som är perfekta för hösten

Säsongen verkar ha skapats för den här trenden. Nyanser inspirerade av röda bär står naturligt i centrum: hallon, björnbär, lätt mjuka plommontoner… för att inte glömma varma bruna och mer dämpade röda nyanser. Dessa djupa nyanser kompletterar höstens look särskilt bra och kan enkelt justeras för att uppnå önskad intensitet. Och goda nyheter för de som älskar enkel makeup: här finns det ingen anledning att leta efter minsta ofullkomlighet. Effekten är avsiktligt diffuserad, så en färg som bleknar under dagen kan till och med bidra till resultatets charm.

Hur man uppnår "bitna läppar" i tre steg?

Först och främst, förbered dina läppar. En mild exfoliering, följt av ett närande balsam, jämnar ut ytan och förhindrar att färgen sätter sig i torra fläckar, vilket är särskilt vanligt när temperaturen sjunker. Applicera sedan färgen på mitten av dina läppar. Det finns ingen anledning att applicera den överallt: det är gradienten som gör jobbet.

Använd fingret och blanda försiktigt ut produkten utåt för en gradvis övergång. Den sista touchen: applicera lite balsam mitt på läpparna för komfort och definition. Läppfärger, tonade balsam och krämiga, lättblandade läpppennor är särskilt väl lämpade för denna teknik.

En trend som passar alla munnar

Den andra goda nyheten är att "bitna läppar" inte är begränsade till en viss läppform. Trenden fungerar också utmärkt med minimalistisk makeup: en strålande hy, diskreta ögon och subtilt färgade läppar. Naturligtvis hindrar ingenting dig från att intensifiera eller anpassa den för att passa din smak.

Tänk om du inte följde henne?

Det kanske viktigaste att komma ihåg är att en skönhetstrend är ett förslag, aldrig en skyldighet. Du kan prova "bitna läppar", anpassa dem, omtolka dem ... eller helt enkelt se dem passera. Du kan också välja att inte använda smink alls. Oavsett om du är 20, 40, 60 eller äldre, oavsett kön, har ditt ansikte ingenting att bevisa. Smink kan vara en lekplats, ett nöje, en vana eller inte alls.

Och slutligen kan de "bitna läpparna" ha funnit sitt bästa argument där: de uppmuntrar till mindre kontroll över sitt utseende och att leka med färg, utan att söka perfektion.