Detta steg innan du applicerar smink är viktigt för bättre stadga.

Innan du ens tar fram dina borstar kan ett enkelt steg förändra allt. Och den goda nyheten är: den passar alla hudtyper, oavsett om du sminkar dig varje dag... eller bara ibland.

Sminkningen börjar före första penseldraget

En foundation som skrynklar sig, en concealer som blir blemmor eller ett puder som bleknar snabbt är inte nödvändigtvis ett tecken på att dina produkter är olämpliga. Ofta handlar allt om hudförberedelse. Ren, återfuktad hud ger en jämnare yta, vilket gör att texturer lättare kan appliceras och blandas sömlöst.

Omvänt kan uttorkad eller otillräckligt förberedd hud göra sminket mindre jämnt och minska dess hållbarhet under dagen. Kort sagt, några minuter ägnade åt din rutin kan göra en verklig skillnad för slutresultatet.

Misstaget som kan kompromettera outfiten

Att återfukta huden är en utmärkt vana, men du behöver fortfarande låta produkten göra sitt jobb. Att applicera foundation direkt efter din fuktighetskräm är ett vanligt misstag. Om fuktighetskrämen inte har absorberats ännu kan makeupprodukter glida av huden istället för att fästa ordentligt. Resultatet: din hy förändras snabbare och förlorar sin lyster med tiden. Rätt tillvägagångssätt? Vänta några minuter innan du börjar sminka dig. Denna korta väntetid gör att produkten absorberas och främjar en jämnare applicering.

Primer, en ofta underskattad boost

Makeupbas, även kallad "primer", betraktas ofta som en valfri produkt och kan faktiskt förbättra finishen på din makeup. Den skapar ett lager mellan huden och foundation, hjälper till att visuellt jämna ut hudstrukturen och kan minimera synligheten av porer.

Beroende på dess formula kan den även minska glans, ge mer komfort till torr hud eller ljusa upp hyn för en mer strålande effekt. Det är inte nödvändigt, men om du letar efter smink som håller längre kan det vara en värdefull allierad.

En rutin som anpassas till din hud

Det finns ingen universallösning. Varje hudtyp har sina egna behov, och det är just det som gör hela skillnaden. Fet hud uppskattar generellt lätta produkter och mattande primers. Torr hud känns ofta mer bekväm med närande texturer, medan känslig hud gynnas av milda formler som respekterar dess naturliga balans. Målet är inte att använda en mängd olika produkter, utan att välja de som ger dig en känsla av komfort.

Viktigast av allt: gör det som känns rätt för dig

Rengör huden, återfukta den, vänta en stund innan du applicerar smink och använd om du vill en lämplig primer: dessa enkla steg kan hjälpa till att förbättra finishen och hållbarheten hos din makeup. En sak är dock värd att komma ihåg: du är inte skyldig att använda smink.

Oavsett om du är kvinna, man eller icke-binär, oavsett om du har akne eller inte, är smink fortfarande ett personligt val, inte en nödvändighet. Det viktigaste är att må bra i sin egen kropp, med eller utan skönhetsprodukter. Vacker smink kan förbättra ett utseende, men självförtroende är inte beroende av foundation.

Kort sagt, smink som håller hela dagen beror inte enbart på kvaliteten på de produkter som används. Ren, välåterfuktad hud, förberedd med lämplig hudvård, ger ofta den bästa grunden för ett mer harmoniskt och långvarigt resultat. Och framför allt, kom ihåg att smink är ett val, aldrig en skyldighet: alla är fria att bära det ... eller inte.