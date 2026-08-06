Den här typen av manikyr ser ut att bli säsongens måste.

Efter år av rundade former och diskreta ytor gör en ny silhuett comeback. Mer grafisk, mer självsäker och ändå elegant – den fyrkantiga manikyren är formen att hålla koll på i sommar. En trend inspirerad av 2000-talet, återupplivad med en mer modern touch.

Den storslagna återkomsten av en karaktärsfull form

Naglar med mjuka konturer och nästan osynliga färger har länge regerat överlägset. Idag är det dags för en förändring med en form som gör ett djärvare uttalande: den fyrkantiga nageln. Med sin raka kant, rena linje och väldefinierade struktur erbjuder denna manikyr en chic effekt utan att kräva en komplicerad rutin. Dess hemlighet? Den levererar ett rent, elegant och lätt anpassningsbart resultat, oavsett om du föredrar minimalistisk look eller mer originella designer.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Alketa Musta (@nails.by.keti)

Kvadratisk eller squoval: en subtil men viktig skillnad

Inte alla fyrkantiga former ser likadana ut.

Squoval-formen, en blandning av "kvadratisk" och "oval", behåller kvadratens essens samtidigt som den rundar av hörnen något. Den ger ett mjukare, mer naturligt utseende, särskilt uppskattat på korta naglar.

Den riktiga fyrkantiga stilen, å andra sidan, förlitar sig på skarpa vinklar och en djärv geometri. Det är denna mer strukturerade version som särskilt drar till sig uppmärksamhet den här säsongen, även om dess mjukare variant fortfarande är ett utmärkt alternativ för dem som föredrar en mer delikat finish.

En form som framhäver många nagelstilar.

Den fyrkantiga nageln passar särskilt väl för medellånga till långa naglar, där dess form kan komma till fullo. Den framhäver också vackert smala, jämna nagelbäddar och skapar ett intryck av harmoni. Om dina naglar är mycket korta kommer resultatet naturligtvis att ligga närmare en skvättformad form. För smala fingrar kan en något mjukare version ge visuell balans samtidigt som den bibehåller trendens strukturerade känsla.

Som med alla skönhetstrender är det viktigaste att välja vad du gillar och vad som passar dig. Oavsett om du älskar dina naglar, dekorerar dem,ändrar deras form eller helt enkelt lämnar dem naturliga, är alla alternativ giltiga. En trend är en inspiration, aldrig en skyldighet.

Hemligheten bakom en lyckad fyrkant: exakt filning

För att uppnå en vacker fyrkantig form är tekniken nyckeln. Filen måste skapa en perfekt rak kant med mjuka, precisa penseldrag. Sidorna formas sedan för att bibehålla rena, balanserade vinklar. Kontrollerade rörelser är att föredra framför en alltför energisk fram-och-tillbaka-rörelse, som kan försvaga nageln. En sista touch med en polerkloss förfinar konturerna och skapar en harmonisk yta.

Nagelband: ett skönhetssteg som inte får glömmas bort

En vacker manikyr handlar inte bara om nagelns form. Förberedelser spelar också en avgörande roll. Korrekt tillbakadragna nagelband exponerar nagelbasen och skapar en illusion av extra längd. Detta lilla steg gör hela skillnaden: det resulterar i ett renare utseende och framhäver den fyrkantiga formen. En enkel touch som förvandlar manikyrens övergripande utseende.

I slutändan är den fyrkantiga nageln tilltalande eftersom den passar så många stilar: enfärgade, en modern fransk manikyr, livfulla nyanser eller kreativa detaljer. Men den vackraste manikyren är alltid den du känner dig bekväm i. Om du föredrar runda former, korta naglar, subtila färger eller till och med naturliga naglar, är det också helt okej.