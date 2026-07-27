Dessa sminktrender kommer att bli en sensation i höst 2026

Efter flera säsonger där diskret makeup regerade, lovar hösten 2026 att bli ännu djärvare. Modevisningarna i New York, London, Milano och Paris visade upp uttrycksfulla stilar som ändå låter huden andas. Massor av inspiration för att hitta nya sätt att ha kul med din makeup, beroende på ditt humör.

Den rökiga ögat gör en stor comeback

Hösten 2026 pryds ögonen av djupa, subtilt blandade nyanser. Säg adjö till ultragrafiska linjer: sotade ögon är blandade för ett intensivt men ändå mer flexibelt och hållbart resultat. En annan variant fängslar också skönhetsentusiaster: en avsiktligt suddig eyeliner-effekt, som ger en rockig och avslappnad känsla utan att sträva efter perfektion. Målet är inte att uppnå felfri, millimeterperfekt makeup, utan att skapa en look full av karaktär.

Rouge bärs utan några hämningar

Rouge gör comeback i skönhetsrutiner. Den här gången är det inte längre begränsat till en lätt touch på kindbenen: det appliceras generöst över kinderna, och ibland till och med upp till näsryggen, för en hälsosam lyster inspirerad av naturligt rosiga kinder. Krämiga texturer och nyanser av hallon, plommon eller rosa dominerar trenden. "Blush draping", vilket innebär att färgen blandas uppåt mot tinningarna, ger också dimension till ansiktet med en subtil touch. Resultatet: en strålande och fräsch hy på bara några få drag.

Läpparna antar djupa nyanser

För läpparna är fylliga färger som vinrött, plommon eller nyanser nära oxblod inne. Till skillnad från perfekt definierade röda nyanser föredrar trenden en suddig effekt, som om läpparna vore delikat tonade. Denna mjukare finish erbjuder en elegant och modern look, samtidigt som den är lättare att bära varje dag. Ett vackert sätt att våga bära mörka nyanser utan att behöva en ultraprecis kontur.

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Strålande hud framför allt

Om det finns en gemensam tråd som löper genom alla dessa trender så är det hyen. Catwalken bekräftade önskan att bibehålla en strålande hudton, med en lätt finish som låter dess naturliga textur synas igenom. Tanken är att framhäva ett enda sminkelement – ögonen, kinderna eller läpparna – samtidigt som resten är mer diskret. Denna balans gör det enkelt att anpassa dessa looks så att de passar din egen stil.

Slutligen, låt oss förtydliga att dessa trender främst är förslag på hur man experimenterar och har kul med smink. Det finns ingen skyldighet att följa dem, eller ens att använda smink alls. Oavsett om du älskar att bära hela ansiktet med smink varje dag, föredrar att använda det bara ibland, eller helt enkelt känner dig bra utan smink, är alla tillvägagångssätt giltiga.