Har du gröna ögon? Den här sminkstilen kan få din blick att fascinera.

TikTok-skaparen @michaelaberd avslöjar den perfekta makeup-looken för att framhäva gröna ögon: "espressolooken". Denna monokroma stil i varma kaffebruna toner framhäver ögonen med en naturlig och hypnotisk intensitet. Perfekt för hösten, den kombinerar djup och elegans utan överdriven ansträngning.

Espressotoner är den perfekta basen för gröna ögon.

Espressonyanser – de där fylliga, matta bruna nyanserna inspirerade av kaffe – skapar en smickrande kontrast till gröna ögon och får dem att sticka ut som smaragder. @michaelaberd betonar deras mångsidighet för en subtil och sofistikerad rökeffekt. Applicera dem som bas på ögonlocket och veckla för omedelbar djup.

Långvingad eyeliner och bronsig ögonskugga

Rita en svart eyeliner med en avlång vinge som sveper runt ögat och skapar en fängslande "sjöjungfru"-effekt. Blanda sedan med en bronsfärgad ögonskugga för att mjuka upp kanterna och ge värme. Denna duo intensifierar irisens gröna nyans samtidigt som den ger ögonen ett tredimensionellt utseende.

Solkysst rouge för övergripande harmoni

Avsluta med ett bronsigt, solkyst rouge, applicerat högt på kindbenen för en bronsfärgad och strålande hy. Denna finish förenar ansiktet i espressopaletten och sammanfogar ögon och kinder för en sammanhängande och strålande look. Resultatet: ett fräscht, fascinerande ansikte, klart på några minuter.

Espressolooken förvandlar gröna ögon till en magnetisk tillgång och bevisar att välbalanserade varma toner är allt du behöver för maximal effekt. Denna hösttrend är tillgänglig för alla och inbjuder till experiment för en oförglömlig look. Prova den till din nästa utflykt och låt din naturliga skönhet lysa.