Search here...

Har du gröna ögon? Den här sminkstilen kan få din blick att fascinera.

Smink
Léa Michel
@michaelaberd/TikTok

TikTok-skaparen @michaelaberd avslöjar den perfekta makeup-looken för att framhäva gröna ögon: "espressolooken". Denna monokroma stil i varma kaffebruna toner framhäver ögonen med en naturlig och hypnotisk intensitet. Perfekt för hösten, den kombinerar djup och elegans utan överdriven ansträngning.

Espressotoner är den perfekta basen för gröna ögon.

Espressonyanser – de där fylliga, matta bruna nyanserna inspirerade av kaffe – skapar en smickrande kontrast till gröna ögon och får dem att sticka ut som smaragder. @michaelaberd betonar deras mångsidighet för en subtil och sofistikerad rökeffekt. Applicera dem som bas på ögonlocket och veckla för omedelbar djup.

Långvingad eyeliner och bronsig ögonskugga

Rita en svart eyeliner med en avlång vinge som sveper runt ögat och skapar en fängslande "sjöjungfru"-effekt. Blanda sedan med en bronsfärgad ögonskugga för att mjuka upp kanterna och ge värme. Denna duo intensifierar irisens gröna nyans samtidigt som den ger ögonen ett tredimensionellt utseende.

Solkysst rouge för övergripande harmoni

Avsluta med ett bronsigt, solkyst rouge, applicerat högt på kindbenen för en bronsfärgad och strålande hy. Denna finish förenar ansiktet i espressopaletten och sammanfogar ögon och kinder för en sammanhängande och strålande look. Resultatet: ett fräscht, fascinerande ansikte, klart på några minuter.

@michaelaberd Gröna ögonmakeup ☕️ Ögon: @maccosmetics Costariche ögonpenna @Fenty Beauty brun eyeliner @Anastasia Beverly Hills Mjuk glamourpalett @Sweed Beauty mascara Ansikte: @Hourglass Cosmetics atmosfärspalett Läppar: @Anastasia Beverly Hills Auburn @Charlotte Tilbury Läpparnas makeup #greeneyesmakeup #espressomakeup ♬ originalljud - michaelaberd

Espressolooken förvandlar gröna ögon till en magnetisk tillgång och bevisar att välbalanserade varma toner är allt du behöver för maximal effekt. Denna hösttrend är tillgänglig för alla och inbjuder till experiment för en oförglömlig look. Prova den till din nästa utflykt och låt din naturliga skönhet lysa.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Disneys magiska spegel är äntligen här: den kommer till våra badrum

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Disneys magiska spegel är äntligen här: den kommer till våra badrum

Vi minns alla scenen i "Snövit" där styvmodern frågar sin spegel : "Vem är den vackraste av dem...

Dragqueens hemliga trick för en fängslande blick

Dragqueens, kända för sin överdådiga makeup och överdrivna drag, används sällan som exempel på skönhetsstilar. Alltför ofta avfärdade...

Tunna ögonbryn: 2000-talets trend återuppstår och utlöser en stor debatt

Skönhet är en oändlig cykel. Medan ögonbryn varit på modet de senaste åren – tjocka, yviga och djärva...

Säg adjö till den solbrända hyen, den här nya sminktrenden väcker furore

Den nya sminkvågen "Cold Girl" sveper över sociala medier och ersätter varma hyer med kalla, rosiga och frostiga...

"Röda nagelteorin": egenmakt eller stereotyp? Denna TikTok-trend splittrar internetanvändare

Om du har en jobbintervju snart där du ska förhandla om en löneförhöjning eller en romantisk dejt, be...

Manikyr: färgen som kommer att avsätta rött i vinter

I vinter kan den traditionella dominansen av rött i manikyr mycket väl utmanas av den framväxande "frosted hallon"-manikyren....

© 2025 The Body Optimist