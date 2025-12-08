Dragqueens hemliga trick för en fängslande blick

Dragqueens, kända för sin överdådiga makeup och överdrivna drag, används sällan som exempel på skönhetsstilar. Alltför ofta avfärdade som "färgburkar" eller "kabaréclowner", besitter de ändå tekniker som makeupartister föredrar att hålla tyst om. Här är nyckeln till deras förvandling som spontant förändrar deras utseende och smickrar deras ögon vackert.

Ett enkelt, välplacerat blyertsdrag för att öppna ögonen

Ögon kraftigt sminkade med färgglad ögonskugga, XXL-ögonfransar som på vaxdockor, en hy skulpterad genom konturering, en falskt fyllig mun prydd med... Själva förkroppsligandet av ordet diva, personifieringen av glamour i dess mest radikala form, dragqueens skapar konst med ögonskugga, gloss och rouge . De är, på sätt och vis, skönhetens Van Gogh: konstnärer som ibland missförstås men ofta beundras.

Dragqueens är inte direkt de största estetiska ikonerna. Ändå besitter de definitivt mer kunskap än de självutnämnda clean girls på internet. Tanken är givetvis inte att kopiera deras maximalistiska och upprörande scenlooker exakt, såvida det inte är en maskeradfest på gång. Nej, målet här är att lära sig av deras fysiska förvandling.

I en upplysande video lär Kardi Blac från @makeupbykardiblac -kontot oss grunderna i en kattlik, hypnotisk och mystisk blick. Istället för att bara rita en linje längs fransraden och skapa en snärt i yttre ögonvrån, börjar makeupartisten med att rita en nude-linje nära vattenlinjen, längs den nedre fransraden. Och det är denna detalj som gör hela skillnaden. Förutom att tydligt definiera makeupen och ge en vägledande linje, ljusar detta penseldrag omedelbart upp ögonen. Med hjälp av en vinklad borste skapar mästaren på highlighting en linje med svart eyeliner som förlänger den från ögonvrån till tinningens inre vrå.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kardi Blac: Makeupartist och utbildare (@makeupbykardiblac)

En lättåtkomlig och ekonomisk handledning

Till skillnad från vissa komplexa stylingövningar är den här tillgänglig och inom räckhåll även för de minst erfarna. Eftersom skönhetsskrivaren ännu inte existerar (förutom kanske i ett avsnitt av Black Mirror) kan vi hämta inspiration från dragqueens för att framgångsrikt genomföra vår förvandling framför spegeln. Vi kan använda en bit tejp för att undvika fläckar, men logiskt sett borde den här handledningen inte misslyckas. Dessutom har den fördelen att den är billig: den kräver ett absolut minimum. Du behöver bara en ljus ögonskugga och en mörkare.

Även om dragmakeup kan ha en burlesk prägel, är den i verkligheten perfekt kontrollerad. Varje gest är anmärkningsvärt precis. Detta är ingen överraskning, eftersom dragartister betraktar sitt ansikte som en tom duk som ska fyllas, inte en skiss som ska korrigeras. Bakom deras färgstarka fasad finns en sann kreativ själ och en djup längtan efter individualitet.

Andra tips från dragqueens för att helt enkelt glänsa

Dragqueens har mycket att lära oss. På sin Instagram-sida ger Kardi Blac oss en titt bakom kulisserna och delar med sig av små tips som inte ens de mest hängivna skönhetsälskarna känner till. Till exempel rekommenderar makeupartisten, istället för läppglans, en dubbelverkande läppolja som är silkeslenare och bekvämare. Och för eyeliner börjar hon vid den nedre fransraden, inte direkt på ögonlocket.

Dragqueens är inte bara "människor i förklädnad" eller "män utklädda till kvinnor"; de är mästare på utseende. Men framför allt är de våra bästa skönhetsrådgivare. Oavsett om vi letar efter festmakeup eller en vardaglig look, erbjuder dragqueens de perfekta lösningarna.