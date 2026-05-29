"Omöjligt att titta bort": en sminktrend fängslar internetanvändare

Tänk om lila blev stjärnfärgen i din nästa makeup-look? På Instagram skapar en look full av mauve-nyanser uppståndelse online och har redan vunnit tusentals internetanvändare.

Alicia Breuer påtvingar sin "violetta blick"

Allt började med en karusell av foton som publicerades på Instagram av innehållsskaparen Alicia Breuer. I bilderna bar hon en ögonmakeup helt i lila nyanser, som hon ackompanjerade med en tydlig bildtext: denna "lila look" hade blivit hennes absoluta favoritögonmakeup. Hennes entusiasm var helt klart smittsam, då inlägget omedelbart fängslade hennes följare, som var glada över att se henne utforska en så djärv palett.

En mauve-gradient som är lika intensiv som den är lysande

Hemligheten bakom den här looken? En plommonlila ögonskugga som appliceras på ögonlocket och sedan expertmässigt blandas runt hela ögat, inklusive under den nedre fransraden. Resultatet: en fängslande och sensuell rökig effekt som förstorar ögonen och ger dem ett magnetiskt djup. För att balansera denna intensitet förblir resten av makeupen strålande och naturlig: en fräsch, strålande hy, glansiga läppar i en rosig nude-färg, definierade ögonbryn och voluminöst, vackert rufsigt brunt hår. Lila har också fördelen att den ljusar upp alla hudtoner och får ögonen att framträda, särskilt ljusa, gröna eller nötbruna ögon. Tillräckligt för att avsätta den traditionella svarta rökiga ögat-effekten.

Internetanvändare är förtjusta

Inte helt oväntat utlöste looken en flod av beundrande reaktioner. I kommentarerna erkände många användare att det helt enkelt var "omöjligt att titta bort" och berömde sminket som både vågat och smickrande. Många lovar redan att återskapa det, vilket bevisar att en enkel färg kan förvandla ett ansikte och återuppliva en trend.

Med sin "lila look" skapar Alicia Breuer en av de mest inspirerande makeup-looken just nu, och bekräftar den stora återkomsten av mauve-nyanser i våra skönhetskit.