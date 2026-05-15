Dessa glittriga tatueringar som setts på Zara Larsson kan bli sommarens skönhetstrend 2026.

Glittrande fjärilar fladdrar över en solkysst rygg och svärmar över toppen. Denna snygga detalj, som påminner om eran med vänskapsarmband och MP3-spelare, börjar pryda kroppar överallt när sommaren närmar sig. Sångerskan Zara Larsson är initiativtagaren till denna nostalgiska estetiska rörelse som syftar till att lysa upp silhuetter. Dessa strass-tatueringar räcker för att accessorisera en outfit helt i sig. Det är dags att återupptäcka konsten att göra tillfälliga tatueringar.

Kroppssmycken återupplivade från 2000-talet

Strassstenar och andra diamanter i fickformat har länge regerat överlägset i ansikten. De appliceras i ögonvrån eller under ögonbrynet för festivaler eller speciella tillfällen, men nu tar de sig friheter och är inte längre begränsade till ögonlocket. De korsar nu käklinjen för att pryda kroppen och erövra andra anatomiska områden, i längtan efter självförtroende. En blåfärgad sköldpadda inlagd i nedre delen av ryggen, silverarabesker inskrivna vid basen av nyckelbenen, eller tredimensionella tiareblommor förankrade i armen som inbäddade ädelstenar.

Med dessa slående bilder och retuscherade sminkningar verkar hela världen ha frusit fast på 2000-talet. Särskilt eftersom dessa glittriga tatueringar kikar fram under lågmidjade byxor och färgglada toppar med öppen rygg. Nej, du har inte korsat en tidsförvrängning eller tagit ett språng tillbaka i tiden, även om alla nuvarande modetrender kan antyda en tillbakagång.

Mer än bara popstjärnesmink eller glittrande finish, dessa förstärkta tatueringar, som lätt skulle kunna vara Winx-logotypen, har en viss sentimental kvalitet. De framkallar en hel värld av bilder: ljudkassetter, fällbara telefoner, ultrasöta parfymer, sprucket nagellack. I den eran, som spontant framkallar en "det var bättre förr"-känsla, satte vi fast dessa utsökta klistermärken överallt, från våra dagböcker till våra radioapparater. Vi tog uttrycket "att ge livet gnistra" ganska bokstavligt. Och kroppen skonades inte från denna glittermani. Dessa flyktiga tatueringar, som innebär att man sprider skimrande puder genom schabloner, gör comeback i skönhetsvärlden.

Sångerskan Zara Larsson återupplivar denna briljanta ritual

Om gyllene solar återigen pryder armarna och delfiner sprider sin gnistra över axlarna, är det delvis tack vare den ikoniska Zara Larsson. Den skandinaviska musan, som ett tag hade dragit sig bort från rampljuset och hörlurarna, har gjort en triumferande återkomst till musikvärlden. Alltid trogen sin konstnärliga vision från 2000-talet, förkroppsligar hon essensen av sommaren och 2000-talet.

Vid varje framträdande väljer hon material som fångar ljuset: satin, paljetter, metall, tunna tyger, strass och ibland latex. Detta skapar en lysande, nästan "popstjärne-krom"-look. Den skimrande tatueringen är därför perfekt i linje med hennes signaturstil. Den är perfekt anpassad till hennes halvt tropiska, halvt retro-identitet. Under sin passande namngivna amerikanska turné, Midnight Sun, visade hon officiellt upp denna drömska skönhetsdetalj. Hon satte tonen med silverfärgade fjärilar som följde sin ryggrads bana. Och det finns ingen anledning att söka inspiration på Pinterest. Sångerskans Instagramkonto, med sina beroendeframkallande hits, är en veritabel skattkammare av inspiration.

Ett rosa leopardmönster etsat på kroppens erogena zoner, eller en XXL-sol ritad istället för ett hängsmycke – kvinnan som populariserade den märkliga "iPod-klänningen" är full av fantasi. Även om paljetter inte pryder hennes tyger, gör de sig påmind någon annanstans, mitt i hennes hud.

Tekniker för att skapa en pärlsilhuett som en expert

Dessa glittertatueringar, som fångar solens strålar och lämnar ett magiskt avtryck på kroppen, är ett gudomligt alternativ till kroppskedjor och traditionella smycken. För att uppnå samma professionella och naturliga resultat som Zara Larsson, en ambassadör för ett mer livfullt och lekfullt mode, behöver du definitivt finslipa dina färdigheter och beväpna dig med tålamod. Det är inte som de berömda Blopens från vår barndom, där man var tvungen att anstränga lungorna i några sekunder för att se en design dyka upp.

För att återskapa denna smyckeseffekt direkt på huden finns det flera alternativ. Det enklaste är att använda självhäftande schabloner speciellt utformade för kroppskonst, applicerade på ren, helt torr hud. Applicera sedan helt enkelt ett osynligt kosmetiskt lim och dutta försiktigt löst glitter eller mikrostrass på schablonen med en platt pensel. När schablonen är borttagen ser designen skarp och tydlig ut, som om den vore etsad direkt på huden.

De som har fallenhet för det kan också prova att rita på fri hand med glittrig eyeliner eller strasslim applicerat med en fin pensel. Fina fjärilar i svanken, konstellationer på axlarna, blommotiv längs nyckelbenen eller en stiliserad sol vid naveln: allt är tillåtet. Tanken är inte att uppnå kirurgisk precision, utan att skapa en lysande detalj som fångar ögat så fort en solstråle berör figuren.

I slutändan signalerar denna trend en återgång till en mer spontan, mindre sofistikerad, nästan barnslig skönhet. En skönhet som omfamnar lekfullhet, nyckfullhet och glädjefylld överdrift. Efter säsonger som dominerats av minimalism och noggrant planerade rutiner påminner dessa glittrande tatueringar oss om att stil på sommaren också kan vara en form av rekreation.