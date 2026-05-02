"Gelénaglar": trenden som ger naglarna en fräsch twist

Efter "glaserade naglar" och "mjölknaglar" dyker en ny skönhetsbesatthet upp år 2026: "gelénaglar". Dessa glansiga, geléliknande naglar tar över sociala medier, salonger och moodboards för manikyr. Deras dragningskraft? En fräsch, modern och otroligt snygg look.

Vad är egentligen "gelénaglar"?

"Jelly nails", även kallade "jelly nails" eller "koreanska jelly nails", känns igen på sin genomskinliga och glansiga finish. Idén: lätt tonade naglar med en gelliknande effekt som påminner om fruktiga godisar eller färgad gelé.

Resultatet är strålande och delikat, med precis rätt mängd färg: ljuset verkar passera genom nageln, vilket ger en fräsch, nästan vattenliknande effekt. Det är lite som "glass skin"-trenden, fast för manikyr.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av em ♥︎ (@welcometoparadisexx)

En trend som har sitt ursprung i Sydkorea

Inte helt oväntat kommer denna estetik direkt från Sydkorea, en sann global ledare inom innovativ skönhet. Redan populära i asiatiska salonger började "jelly nails" vinna fäste i Europa 2025 innan de exploderade i popularitet 2026. De är en del av K-beauty-rörelsen, som värdesätter naturlig lyster, rena finish och noggranna detaljer. Här finns det ingen anledning att överdriva: allt hänger på transparens, glans och subtilitet.

Varför alla blir galna år 2026

Denna manikyr är så populär eftersom den uppfyller alla krav just nu. För det första passar den perfekt in i den minimalistiska skönhetstrenden. "Jelly nails" ger en chic effekt och erbjuder en mängd olika stilar: mjuka pasteller, fräsch rosa, livfull persika, jordgubbsröd, delikat lavendel eller djärv neon.

En annan fördel: de framhäver vackert alla händer, alla nagellängder och alla hudtoner. Deras transparens låter stylingen andas och ger en naturligt strålande effekt. Som ett resultat tilltalar de både de som föredrar en subtil look och de som gillar mer sofistikerad nagelkonst.

De mest önskvärda varianterna

År 2026 kommer "jelly nails" att finnas tillgängliga i mer raffinerade och ännu mer åtråvärda versioner. Nude jelly och mjölkiga beige nyanser visar sig vara mycket populära tack vare sin eleganta och rena finish. Rosa nyanser ger händerna en hälsosam lyster, medan orange eller röda toner ger en solig och livfull touch.

För de som uppskattar detaljer finns det även versioner med mikroglitter, pärlemorskenor, mini-strassstenar eller subtilt skimmer inkapslat i det genomskinliga materialet. Slutligen tar "tvålnaglar"-versionen, nästan färglös, minimalism ännu längre med en ultraren och glansig finish.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av 로우네일 (@low.nail)

Kort sagt, gelénaglar förkroppsligar en "ny vision" av skönhet: strålande, fräsch och diskret. En manikyr som framhäver utan att dölja, och som hyllar händerna i all sin unikhet. År 2026 kommer de mest eftertraktade naglarna att likna genomskinliga godisar ... och deras charm kommer att vara omedelbar.