"Ser yngre ut": varför skådespelerskan Gwyneth Paltrows hållning orsakar uppståndelse

Tidiga Botoxbehandlingar, högpresterande behandlingar utformade för att sudda ut ålderstecken, stannar kvar på föryngringscenter… Många kändisar försöker etsa in ungdom i sina ansikten och trotsa den mänskliga naturen. De skapar den perfekta illusionen och ger intrycket av att förlora år med varje framträdande. Detta är fallet med Gwyneth Paltrow, som verkar ha hittat botemedlet för att vända tiden på sin kropp, och det är särskilt kontroversiellt. Vid 53 års ålder tänjer den självutnämnda wellnessdrottningen på gränserna för skönhet och väcker scenariot "The Substance" lite mer till liv.

Blodplasma till ett orimligt pris

Ända från vår tidigaste barndom berättar sagor historien om styvmodern som är besatt av utseendet. Från Rapunzel till Snövit vägrar medelålders kvinnor att se sin spegelbild förändras och kämpar för att acceptera denna biologiska verklighet , hur oundviklig den än är. Som om det fysiska utseendet vore en förgänglig vara. Idag resonerar denna ohälsosamma strävan efter oföränderlig charm i verkliga livet, genom kända personer. Kändisar och eliten visar upp den mänskliga kroppens lagar för att förlänga denna så kallade "guldålder" och behålla samma ansikte som de hade i slutet av tonåren.

Stjärnorna som formade vår barndom och ackompanjerade våra första känslosammanflöden på skärmen eller i våra musikspelare förblir trogna sitt ungdomliga utseende. De verkar som gudomliga varelser, immuna mot tidens gång. Gwyneth Paltrow är det mest slående exemplet på denna fysiska bedrift (eller bedrägeri). Skådespelerskan, som vann en Oscar för sin roll i "Shakespear in Love", har återuppfunnit sig själv som en wellness-entreprenör. Och hennes utseende vid över 50 är ett särskilt effektivt försäljningsargument. Hon ser exakt ut som Gwyneth för 30 år sedan. Det är nästan kusligt. Det är inte bara kollagenbehandlingar och infraröda träningspass som har gett henne babymjuk hud och en slät, rynkfri figur.

Gwyneth Paltrow har erkänt att hon genomgått plasmautbytesbehandling på en klinik i Chicago. En sorts blodrening som påminner om filmen "The Substance". Kostnaden för denna förmodat "regenererande" procedur? 36 000 pund. Skådespelerskan åkte ursprungligen dit för att bekämpa symtomen på långvarig covid och förmodligen för att förlänga sin förväntade livslängd. De centra som utför denna kosmetiska medicinska procedur visar ofta denna ambition i sina namn.

Alltmer sofistikerade "konserverings"-tekniker

I en tidsålder av artificiell intelligens, LED-masker, bioteknologiska behandlingar, "levande" kosmetika och laboratorieodlade ingredienser flirtar skönhet med den dystopiska andan i "Black Mirror"-serien, och varje 3.0-behandling överträffar den förra. Med blodplasmautbyte har skönhetsvärlden nått en ny milstolpe och ytterligare radikaliserat wellnessritualer.

Ursprungligen innebar denna metod att filtrera blodet för att avlägsna vissa problematiska ämnen. Plasma är en av blodets komponenter och tjänar till att transportera proteiner, antikroppar, gifter etc. Denna teknik skapades inte för att reproducera vampyrernas superkraft i mänsklig skala, inte heller för att förverkliga drömmen om obegränsad vitalitet .

Den är avsedd för patienter med polytrauma, brännskador, blödarsjuka och barn med nedsatt immunförsvar. ”Plasma, oavsett om det ges som transfusion eller används i form av blodbaserade läkemedel, gör det möjligt för oss att behandla patienter som lider av blödningar, koagulationsrubbningar eller allvarlig immunbrist”, förklarar den franska nationella blodtjänsten. Men med uppkomsten av ett skönhetsideal som omfattar alla möjligheter har det avletts från sin primära funktion för att tillfredsställa en arkaisk estetisk nyck: den eviga ungdomens. Precis som Ozempic, ett botemedel som ordinerats till diabetiker, har förvandlats till en ”bantningslösning”.

När jakten på ungdom tar en extrem vändning

Gwyneth Paltrow, känd för sina okonventionella hälsovanor, är inte den enda som förnekar sitt åldrande och ger efter för högteknologiska metoder för att bekämpa rynkor och åldersfläckar. Den extremt förmögne entreprenören Bryan Johnson har gått ännu längre och gjort sin 17-årige son till sin "blodspojke", i princip sitt livsblod. Han är en karikatyr i sig själv. Den här mannen, som strävar efter att konkurrera med Gud, är engagerad i ett program som inte ens de mest uppfinningsrika science fiction-författarna skulle ha vågat komma på, på grund av bristande trovärdighet. Han tar 120 piller om dagen, följer en kalorisnål diet och injicerar sig själv med tillväxthormoner, kollagen och Botox, allt i jakten på framgång där vetenskapen länge har misslyckats. Och detta beroende av ungdom är särskilt smittsamt.

Dessutom, trots återkommande budskap om acceptans och självkärlek, följer yngre generationer den motsatta filosofin och omsätter uppmaningarna i praktiken. Enligt den senaste statistiken tillgriper unga människor i åldrarna 18 till 34 år nu kosmetisk kirurgi oftare än de över 50. Långt ifrån stoikerna försöker de kontrollera det som är okontrollerbart med hyaluronsyra, nålar och de senaste prylarna.

Liksom många andra flyr Gwyneth Paltrow verkligheten och vill fortsätta att förkroppsliga ett ideal. Och i en era av ostoppbar skönhet blir dessa krav alltmer befästa tillsammans med ansiktena själva.