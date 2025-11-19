Les dermatologues alertent : utiliser de l’anti-âge trop tôt pourrait abîmer votre peau

Si autrefois les jeunes générations se contentaient d’une eau micellaire et d’une crème hydratante lors de leurs ablutions, aujourd’hui, elles se badigeonnent de crèmes de Jouvence. L’usage de ces nectars anti-âge est de plus en plus précoce. Ces soins anti-âge qui promettent de figer le temps sur les minois s’étalent sur des peaux pleines de vitalité. Pourtant, selon les dermatologues, s’initier à ces potions enrichies à l’acide hyaluronique, au rétinol et au collagène dès la vingtaine est plus vicieux que vertueux.

Le piège courant des produits anti-âge

Les produits anti-âge s’adressent aux peaux mûres mais ils ne sont plus exclusifs aux routines des femmes séniors. Ils s’invitent dans le vanity coquet des moins de vingt ans et s’imposent sur des peaux encore dans la fleur de l’âge. Ils se déversent sur des visages à peine remis de la puberté et se hissent dans des mains ornées de bracelets Hello Kitty. L’industrie cosmétique a réussi à créer une phobie de la vieillesse et à nous convertir aux soins anti-âge de bonne heure.

Il y a encore quelques années, les jeunes femmes ne se sentaient pas concernées par ces produits utopistes qui prétendent accorder la jeunesse éternelle. Mais à l’ère des “Sephora Kids” où les enfants se bichonnent comme des grandes et entretiennent leur reflet plus assidûment que leur maman, les beauty addicts y trouvent un intérêt. Pour ces vingtenaires bercées par les conseils beauté des gourous skincare auto-proclamés, il vaut mieux prévenir que guérir. Cette crème anti-âge au design formel est désormais leur produit chouchou, loin devant les baumes à lèvres kawaii et les masques en tissu fantaisie.

Les soins anti-âge, qui diabolisent les rides et nourrissent un diktat vieux comme le monde, sont pourtant de trop dans les rituels des jeunes gens. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ils sont même contre-productifs. C’est un peu comme arroser une plante déjà au top de sa forme : quand elle reçoit trop d’eau, ses feuilles s’assombrissent et font la grimace. « Le vrai problème concerne la texture de la crème », explique Sophie Strobel, biologiste et cosmétologue dans les colonnes de Vanity Fair. Ces crèmes se destinent à un certain type de peau aux besoins spécifiques. « Elles sont épaissies par des substances occlusives comme les huiles minérales pour assurer un maximum de confort » poursuit la spécialiste.

Une peau plus réactive qui peut développer des problèmes

Effrayées à l’idée de voir des rides se dresser en travers de leurs traits, les jeunes femmes pensent que les produits anti-âge protègent la peau des aléas du temps alors qu’en réalité, ils l’affaiblissent. Utiliser des produits anti-âge très tôt est une fausse bonne idée. À cet âge d’or, la peau respire la santé et se régule presque toute seule. Elle a juste besoin du strict minimum, à savoir une crème hydratante et une protection solaire. En revanche, les produits anti-âge, qui se targuent de conserver l’apparence et de rejouer le scénario de Benjamin Button dans les salles de bain, créent des problèmes qui n’existaient pas.

Utilisés trop tôt, bien avant l’âge fatidique de la ménopause, ils risquent de perturber l’équilibre naturel de la peau et de fragiliser l’épiderme. Excès de sébum, sécheresse cutanée, apparition de comédons, ces soins anti-âge ne préparent pas la peau à l’avenir, ils la ruinent silencieusement. Ce n’est pas un acte de bien-être, c’est de l’auto-sabotage. Finalement, il vaut mieux quelques bons essentiels, choisis intelligemment, qu’une série de soins anti-âge achetés sur fond d’injonctions. Les jeunes générations se trompent de combat : ce ne sont pas les rides qu’il faut chasser mais les standards de beauté.

Une bonne hydratation suffit à préserver la peau

Halte à la surconsommation cosmétique ! À l’heure actuelle, les beauty addicts de la toile vantent des routines interminables qui agressent la peau au lieu de la choyer. Les dermatologues, eux, prônent un urgent retour à l’essentiel et appellent à la modestie skincare. À la question “comment doit-on prendre soin de notre peau ?”, la dermatologue allemande Dr Yael Adler répond sobrement “en la laissant tranquille”.

Selon elle, le vrai secret d’une peau bien gardée réside surtout dans l’assiette. Il faut varier les aliments colorés, éviter les plats industriels et boire beaucoup d’eau. Il y a également quelques bonnes pratiques, qui ne relèvent pas de l’évidence pour tout le monde. Une crème hydratante adaptée à votre peau et une protection solaire (même en hiver) sont plus profitables que des soins en cascade sélectionnés au hasard.

Arrêtez de perdre votre temps à essayer de le ralentir sur votre minois. La meilleure façon de bichonner sa peau, c’est de la laisser faire son travail en paix.