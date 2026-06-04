Var ska man förvara sitt solskyddsmedel hemma? En läkares enkla råd

Under sommarsäsongen färdas solskyddsmedel lika mycket som du. Det tillbringar timmar i bilens bagageutrymme, praktiskt taget en bastu, och ligger på den heta sanden medan du simmar. När det inte är i din strandväska lämnar du det förmodligen någonstans i huset, tydligt synligt. Men var du förvarar det kan påverka dess effektivitet.

Var du förvarar ditt solskyddsmedel spelar roll

Solskyddsmedel följer med dig på alla dina sommaräventyr, från din trädgårdsstol till klipporna med utsikt över havet, och till och med dukarna för dina måltider utomhus. Ibland kanske du lämnar det i baksätet på din bil, som har förvandlats till en veritabel bastu, eller, i din iver att hoppa i vattnet, slänger du det slarvigt på din handduk, och behållaren börjar snabbt koka. Även om denna skyddande nektar är utformad för att motstå stekheta dagar och sommarvärmen, är det bäst att inte utmana din tur.

Och när du inte är ute brukar du förvara det lite slumpmässigt i huset, utan att egentligen tänka så mycket på det. Kanske ligger ditt solskyddsmedel bredvid de andra nödvändigheterna i medicinskåpet, eller kanske ligger det på badrumsbänken , mellan din fuktighetskräm och din tandborste. Men denna till synes logiska placering är inte den mest lämpliga, enligt en brittisk läkare som driver en kosmetisk kirurgimottagning.

Även om det rekommenderas att förvara parfymer borta från ljus för att bevara deras doft och förhindra att de läcker ut, är det lite annorlunda för solskyddsmedel. Badrummet är en fuktig miljö på grund av duschånga. Fuktighetsnivån i det här rummet skulle oroa byggpersonal. "Detta innebär att produkten kanske inte längre effektivt skyddar mot hudskador", varnar de i Daily Mail.

En läkares rekommendationer för korrekt förvaring

Enligt experten blir solskyddsmedel mindre effektivt om du förvarar det i badrummet i dagsljus och kan inte skydda huden ordentligt. Med andra ord kan dina solskyddsbehandlingar vara ineffektiva. För att solskyddsmedlet ska fungera som ett skydd för huden är det bäst att förvara det på en sval, torr plats, borta från värme och direkt solljus.

Dr. Isabelle Gallay, en hudläkare som pratade med Doctissimo , har en mindre definitiv åsikt i ämnet. Hon motbevisar sin kollegas kommentarer och påpekar att solskyddsmedel av naturen är utformade för att tåla kvava eftermiddagar på stranden, utflykter i ökenliknande klimat och solbad utan parasoll. "För mig är det verkligen inga problem att förvara sitt solskyddsmedel i badrummet. Det här är produkter som är utformade för att motstå värme och kunna tas med utomhus!" förklarar hon. Detta betyder dock inte att man inte bör följa några goda rutiner, som att lägga tuben i en påse i skuggan eller till och med placera den i en kylväska.

De andra reglerna för god praxis, alltför ofta minimerade

Hudläkaren betonar å sin sida vikten av att kontrollera utgångsdatumet på solskyddsmedel. Enligt henne är det bäst att förnya sitt solskyddsmedel varje säsong, även om förra årets tub fortfarande är halvfull. "En öppnad tub eller spray har utsatts för syre, ljus och värme, vilket bryter ner de skyddande molekylerna. Så det är ingen bra idé. I bästa fall har krämen förlorat sin effektivitet; i värsta fall kan den till och med bli giftig", förklarade hon. För att komma ihåg datumet du först öppnade den kan du gärna skriva det på förpackningen med en tuschpenna.

Utöver korrekt förvaring påminner hudläkaren oss också om en viktig och ofta förbisedd regel: mängden som appliceras. Många använder sitt solskyddsmedel som ett värdefullt serum och applicerar några symboliska duttar i ansiktet eller på axlarna. Men ett solskyddsmedel med SPF 50 som appliceras sparsamt ger inte längre det verkliga skydd det förtjänar. För att uppnå den skyddsnivå som anges på förpackningen måste man vara generös med mängden och täcka alla exponerade områden jämnt, inklusive de vi ofta glömmer.

Ett annat viktigt steg: att applicera solskyddsmedel igen. Att försiktigt smörja in det klockan 9 på morgonen innan man går hemifrån garanterar inte skydd förrän solnedgången. Mellan svettning, simning, handduksgnidning och timmar utomhus minskar solskyddsmedlets effektivitet. Experter rekommenderar generellt att man applicerar det igen varannan timme och efter varje simtur, även med en så kallad "vattenbeständig" formula.

Solskyddsmedel är en värdefull allierad, inte en oövervinnelig sköld. Det är viktigt att följa instruktionerna och medicinska rekommendationer för att försiktigt utveckla en solbränna och undvika att tävla med de brända kebaben på grillen.