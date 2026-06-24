Mörk hud: kriterierna som verkligen spelar roll när man väljer solskyddsmedel

”Du har mörk hy, du behöver inte solskyddsmedel.” ”Du är svart, du kommer inte att bli solbränd.” Dessa otaliga missuppfattningar som återkommer varje sommar antyder att mörkhyade klarar sig utan den ständigt närvarande tuben med solskyddsmedel. Ändå hade Bob Marley en karamellfärgad hy, och det hindrade honom inte från att dö av melanom. Människor med mörk hy kanske inte känner till känslan av brännande scharlakansröd hud ens på natten, men de måste skydda sig precis som alla andra, med några mindre skillnader.

Mörka hudtoner, länge uteslutna från marknaden

I den kollektiva fantasin har mörk hud ett gudomligt skydd mot solen, som om den hade en superkraft ingraverad i sin dermis. Medan krämfärgad eller porslinshud utvecklar röda märken på kroppen vid minsta oskyddade exponering, verkar brun hud okänslig för de brännande strålarna. Den visar inga tecken på obehag efter långa promenader i skuggan eller dagar tillbringade med att slappa på en solstol. Men även om den inte har synliga märken och inte behöver ett yoghurtbaserat huskur för att lindra sin brännande hud, är solen inte helt ofarlig.

Det är mindre aggressivt, men det kan fortfarande orsaka skador. Mörkare hudtoner har ett slags inbyggt UV-skydd och är bättre rustade att motstå outhärdliga sommartemperaturer och solbad på het sand. Anledningen till denna dermatologiska motståndskraft är främst vetenskaplig. Melanocyter, cellerna som bestämmer hudens pigmentering, absorberar mellan 50 % och 70 % mindre ultraviolett strålning.

"Även om mörk huds inneboende försvarsmekanismer mot solen är bättre än ljusare huds, finns det ingen anledning att inte skydda sig", varnar dermatologen Dr. Marina Alexandre i en intervju med Femme Actuelle . Problemet: i många år utformades solskyddsmedel baserat på vit hud. De var därför helt ineffektiva på mörk hud, och varje applicering var meningslös. Detta var en situation som beklagades av dermatologen Adewole Adamson, också professor vid University of Texas at Austin School of Medicine. Han pekade på problemet med "one-size-fits-all"-metoden för solskyddsmedel. Lyckligtvis har solens strålar utvecklats, och solskyddsmedel har gjort framsteg mot mer inkluderande formuleringar.

Mer skydd mot solen, ja, men också risker.

Solbränna presenteras som en välsignelse, den visuella symbolen för en lyckad semester och även ett tilltalande estetiskt inslag, och är i själva verket en försvarsmekanism för huden. Som ett arv från semestrar vid havet och långa dopp i det djupblå havet förblir solbränna ett bestående skönhetsideal, en synonym för "god hälsa". Och människor med mörk hud, som inte behöver sola eller överanvända monoiolja för att uppnå en solkysst hy, väcker kollektiv beundran.

Dessa hudtoner, som överträffar brunt på färgspektrumet, är dock vilseledande. Även om de inte känner den stickande känslan som tyst säger "håll dig i skuggan", lider de fortfarande av konsekvenserna. "Melanom kan uppstå på vissa områden som handflatorna och fotsulorna, som är mindre pigmenterade", förklarar specialisten. Hon påminner oss också om att mörk hud är känslig för UVA-strålar, vilka också är ansvariga för betydande depigmentering. Därav vikten av att öka medvetenheten, oavsett hudtyp.

De gyllene reglerna för att välja ett lämpligt solskyddsmedel

Om du har mörk hy, ta inte bara den första solskyddskrämen du ser i mataffären eller låt dig inte luras av Instagram-värdiga tropiska förpackningar. För en bekymmersfri sommar och säker solexponering, här är den perfekta solskyddsprofilen:

Ett index mellan 15 och 30. Inte tillräckligt kraftfull för ljus hy, men ganska effektiv på hudtyper 4-5-6.

En mist- eller gelform är att föredra framför den klassiska vitaktiga krämen som lämnar ännu mer synliga märken på grund av kontrasten mot huden. Den är också mer lämpad för behoven hos fet hud.

Icke-komedogena formler som inte ökar talgproduktionen.

Helst krämer berikade med C-vitamin för att förebygga pigmentproblem och uppkomsten av fläckar.

Medan många unga människor undviker solskyddsmedel för att få en solbränna och gå från vanilj till chokladfärgad hy, är det angeläget att göra solskyddsmedel till en del av sina rutiner. Människor med mörk hy, som sällan är måltavlor för informationskampanjer, behöver också detta skyddande skydd.