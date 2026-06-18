Afrikanska kvinnor använder denna urgamla ingrediens som solskyddsmedel.

Medan apoteks- och stormarknadshyllorna är överfulla av UV-skyddsprodukter i form av krämer, mists och till och med stift, tillverkar kvinnor i vissa isolerade områden i Afrika sina egna solskyddsmedel. För att klara av den stekande solen som sätter deras hud i brand, hittar de sitt kompletta solskyddsmedel i sitt utomhusapotek: Moder Natur. De förlitar sig särskilt på ett växtbaserat ämne känt för sina antioxidativa egenskaper.

Tamarindbark, ett alternativ till solskyddsmedelstuber

Idag svämmar kosmetikadisplayerna över med otaliga flaskor med UV-index, den ena mer övertygande än den andra. Oavsett om de är fick- eller familjestora, i spray- eller stiftform, för stadsbruk eller simning, har moderna solskyddsmedel ingen likhet med de plåsterliknande solskyddsmedel som användes förr. Med sin sofistikerade marknadsföring och sensoriska löften förvandlar de en en gång föråldrad praxis till en omfattande skönhetsritual. Men i vissa avlägsna afrikanska byar, som liknar ingenmansland, är solskyddsmedel ett främmande koncept. Dessa isolerade områden, där vatten är en bristvara, har inte en enda butik inom en radie av trettio kilometer.

Invånarna, som bor i hyddor gjorda av jord och halm, lever en självförsörjande livsstil. På en kontinent där värmen förvränger landskapet och böjer korrugerade plåttak, förlitar de sig på naturens underverk, som erbjuder många botemedel för dem som vet hur man känner igen dem. För att bekämpa den stekande solen sprider kvinnorna tamarindbark på sin ebenholtsskinn; dess orangefärgade, självhärdande konsistens påminner om rosa lera.

Internets Indiana Jones, känd som @indianajoseee , delade med sig av denna långvariga skönhetshemlighet med en demonstrationsvideo. En sann utforskare av madagaskiska kulturer reser han över Madagaskar och möter olika etniska grupper, samlar berättelser, traditioner och förfäders kunskap. I denna improviserade skönhetshandledning filmad på Big Islands torra jord skrapar en kvinna ett ockrablock med vatten och skapar en nektar som matchar bakgrundsscenen. Hon sprider den med fingertopparna på de exponerade delarna av sin kropp och skapar en specialdesignad sköld för sin hud.

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En urgammal praxis som validerats av läkarkåren

Tamarindbark är känd för sina antioxidativa egenskaper, läkande verkan och antiseptiska effekt och är en viktig ingrediens i många laboratorieformler. Den används i ett flertal hudvårdsprodukter på marknaden, ofta i kombination med andra aktiva ingredienser. Afrikanska folk använder den dock i sin renaste, råa form. Tamarindbark anses vara en gåva från Moder Natur och fungerar på samma sätt som ett UV-filter.

Under videon, som lyfte fram detta solskyddsmedel, en produkt av himmel och jord, validerar en läkare metoden och ger sin expertutlåtande. ”Naturligt solskyddsmedel: det fungerar som en fysisk barriär (en sköld) som reflekterar UV-strålar. Det är en urgammal metod som används av kvinnor för att skydda sin hud”, förklarar Dr. Abdulhadi Jfri.

En studie publicerad i Tropical Journal of Natural Product Research år 2024 kom fram till samma lysande slutsats och analyserade växtens effektivitet mot solen. Inget behov av komplexa formuleringar eller banbrytande biotekniska ingredienser för att skydda mot karcinom och andra hudcancerformer: naturen har allt som behövs för våra strandnödvändigheter direkt i sina blad.

Svart hud är också utsatt för solens skadliga effekter.

Det är en missuppfattning lika ihärdig som sand i våra sandaler. Många tror att ebenholtshy har en genetisk immunitet mot solens skadliga effekter. Även om denna hy inte blir röd som porslinshud, som ändrar färg efter bara några minuter utan skugga, är den fortfarande inte befriad från behovet av solskyddsmedel.

Även om det är sant att mörk hud är mer motståndskraftig mot intensiv värme och mycket brandfarliga solstrålar, kan den inte skydda sig själv helt. Det är därför krämer är specifikt framtagna för mörk hud och märkta som "melaninresistenta". Att säga att mörk hud är naturligt immun mot solen är en felaktig tolkning som kan vara skadlig för dess välbefinnande.

I de fattigaste regionerna, som domineras av en stekande sol, existerar solskyddsmedel bara i sin vildaste form. Vad denna upptäckt lär oss är att lösningen på våra sommarmissöden inte alltid finns på luftkonditionerade hyllor. Den inbjuder oss att återvända till det väsentliga.