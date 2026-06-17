Denna trend förvandlar solbränna till ett kortlivat mönster på huden.

Inspirerade av sångerskan Zara Larsson pryds solkyssta kroppar med glittertatueringar, färgglada strass och guldpulver, som fångar solens strålar när de passerar. Kroppen blir en accessoar i sig själv, en målarduk för kreativitet, och en skönhetsinfluencer har inte tvekat att omtolka denna hudtrend. I en video visar hon upp solens verk: designer skulpterade av konsten att sola sig själv.

Att skapa konst med solbränna: det nya skönhetscredot

Ända sedan sångerskan Zara Larsson visade upp en glittrig fjäril på huden under sin turné har alla följt efter och njutit av denna naturliga transferkonst. Hibiskusblommor, maximalistiska havssköldpaddor och utsmyckade snäckor dyker upp bland silhuetter och genomsyrar den spirande solbrännan. Medan vissa väljer små detaljer, synliga i halsringningen på en topp eller bakom stringtrosan på en bikini, väljer andra djärvare varianter som garanterat kommer att dra blickarna till sig.

Istället för att mödosamt limma fast pärlor med en juvelerares kirurgiska precision och förvandla sig själv till en levande diamant, uppfann innehållsskaparen @sophiehennekens sin egen metod och populariserade en ritual som tidigare var reserverad för tomma pappersark. I en demonstrationsvideo avslöjar hon sin hemliga teknik och delar med sig av sin estetiska upptäckt. Det är genialt.

Hon applicerar sommarinspirerade klistermärken hela vägen ner längs benet och sprayar huden med ett serum som utlovar samma effekter som monoiolja . Sedan låter hon solen komplettera denna poetiska duk och etsar in trycken i hennes dermis för att skapa kontrasterande tatueringar. Efter några timmars solkysst färgning händer magin. När hon tar bort dessa havsinspirerade symboler förblir de förankrade i hennes hud likt snäckskal på varm sand. De ger illusionen av en integrerad arabesk och kräver inga ytterligare smycken.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sophie Hennekens (@sophiehennekens)

Ett alternativ till traditionella tatueringar för att dekorera huden

Skönhetsvärlden, svept av en behaglig våg av nostalgi, lovordar fördelarna med strass-tatueringar, oavsett om de är handgjorda eller färdiga. Men dessa glittrande mönster som är etsade i huden tål inte saltvatten och svett länge. Å andra sidan är dessa specialgjorda tatueringar, skapade inte av en nål utan av solen, mer kompatibla med sommarens fritidsaktiviteter.

Förutom att de pryder kroppen som en kant på byxor eller broderi på en kjol, försvinner dessa hudmärken inte med den första lite för entusiastiska vinkningen. Visserligen bleknar de med varje avkopplande session och tupplur på solstolen, men det är en utmärkt ursäkt för att börja om och experimentera. Du kan upprepa processen outtröttligt tills din hud har nått det sista stadiet av sin karamellisering. Denna soltatuering, som bara bildas efter långvarig exponering, bör dock inte ersätta solskyddsmedel.

Försiktighetsåtgärder för att förena stil och hälsa

Hur tilltalande den här trenden än må vara, bör den inte få oss att glömma en viktig regel: solbränna är fortfarande en försvarsmekanism för huden mot UV-strålar. Med andra ord är dessa tillfälliga tatueringar som skapas av solen inte ofarliga och kräver vissa försiktighetsåtgärder.

För att njuta av denna sommarfantasi utan att riskera din hud är det bäst att följa några riktlinjer:

Applicera ett bredspektrum solskyddsmedel på hela kroppen, inklusive runt mönster.

Undvik långvarig exponering mellan klockan 12 och 16, då UV-strålarna är som mest aggressiva.

Försök inte att artificiellt accelerera solbränna med icke-skyddande oljor.

Begränsa exponeringstiden, även om teckningen ännu inte är synlig.

Var uppmärksam på om det uppstår rodnad, värme eller solbränna.

Undvik denna praxis på hud som är särskilt känslig eller benägen för hudreaktioner.

För hur estetiskt tilltalande en soltatuering än må vara, ska den aldrig innebära en brännskada. Det verkliga målet är inte att förvandla din hud till en sommarskylt, utan att leka med kontraster samtidigt som du respekterar din huds naturliga försvar mot solen.

I slutändan illustrerar denna trend perfekt utvecklingen av modern skönhet: mer lekfull, mer kreativ och mindre permanent. Efter tillfälliga tatueringar, självhäftande strass och kroppsmakeup håller även solbränna på att bli ett uttrycksmedel. Ett flyktigt konstverk som solen drar direkt på huden och som naturligt bleknar över veckorna, likt ett semesterminne etsat på kroppen.