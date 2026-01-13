Det ska återfukta, men den här åtgärden försvagar faktiskt dina läppar.

På vintern blir läpparna nariga av kylan. De blir grova och fastnar på läppglans och andra färgade produkter. För att skydda dem och hålla dem mjuka kanske du applicerar ett lager på läppbalsam. Det är nästan en automatisk gest: stiftet, din första hjälpen-lösning, appliceras på dina läppar otaliga gånger. Men denna skönhetsreflex vidmakthåller problemet istället för att lösa det.

Läppbalsam, ja, men med måtta.

Vintern lämnar sina synliga spår. Den fräter på huden och förändrar även läpparnas utseende, som känns grova vid beröring och spricker smärtsamt. Denna torrhet, utöver att vara obekväm vid morgonkyssar och förstöra försök att flörta med nude läppstift, är vinterns estetiska börda. En snabb anatomisk påminnelse: medan ansiktshuden kan ha upp till 16 celllager, har läpphuden bara 3 till 5. Så du intalar dig själv att du kan vara lite tunghänt med läppbalsamet. Det är lite som din ficktrollstav.

Du applicerar det frenetiskt på dina läppar i tron att du reparerar skadorna som kylan orsakat. Du drar upp det ur din väska, som ett formidabelt vapen mot kylan. Detta läppbalsam kysser din mun oftare än din partners läppar. Så pass att du får slut på mindre än en månad. Det är nästan ett kosmetiskt beroende. Ändå har detta läppbalsam, som bokstavligen blir en förlängning av dina fingrar på vintern, inte alltid önskad effekt och kan till och med misslyckas med att infria sitt löfte om komfort.

I tidningen 20 Minutes varnar dermatologer för vissa formler som är för täta och feta för läpparna, särskilt de som innehåller vaselin, paraffin eller vaselin. Istället för att ge näring och skydda läpparna ordentligt skapar de en artificiell barriär och stör hudens naturliga funktion. Det är mer en placebobehandling än ett riktigt botemedel.

Vegetabiliska oljor, torra läppars bästa vänner

Att smörja in läppbalsam hela dagen är inte direkt en ömhetshandling. Det är en dålig vana. Men det finns ingen chans att du står bredvid och ser på den här katastrofen i ditt ansikte och försummar dina läppar i din hudvårdsrutin . Experter rekommenderar hälsosammare alternativ, tack vare Moder Natur. För silkeslena läppar och felfri makeup föreslår de produkter som innehåller shea- eller kakaosmör, glycerin eller är berikade med ceramider.

De lovordar också fördelarna med växtbaserade oljor, vilka länge har bevisats i våra badrum. För friska läppar kan du prova jojobaolja, ricinolja eller marulaolja. Till skillnad från kemiska formler återfuktar de huden utan att någonsin kväva den. De pekar också ut några varningssignaler i skönhetsavdelningen. Enligt dem är mentolerade, parfymerade och glittriga balsam mer marknadsföringsknep än lösningar på dina hudproblem.

Dessa andra skönhetstips som räddar dagen på vintern

Att bibehålla läpparnas hälsa mitt i vintern kräver engagemang. Att klämma ett läppbalsamsstift över läpparna tio gånger om dagen botar inte förkylningen. Denna skönhetsgimmick, mantrat för coola tjejer i Uggs och designerpufferjackor, ger ingen egentlig fördel för din hud. Visst, det kan vara ett trendigt drag att smörja in dig med Rhode-läppbalsam, men dina läppar kommer att sakna näring.

På vintern kan en verkligt effektiv läpprutin byggas upp kring några viktiga produkter. Börja med en mild skrubb en eller två gånger i veckan, som Fresh Sugar Lip Polish eller Lush Lip Scrub, för att ta bort död hud. Återfukta och reparera sedan dagligen med ett rikt balsam som CeraVe Healing Ointment, Aquaphor Lip Repair eller Burt's Bees för användning under dagen. Slutligen, på kvällen, välj en intensiv behandling som Laneige Lip Sleeping Mask eller Summer Fridays Lip Butter Balm för att ge dina läppar djupgående näring över natten.

Innan du går ut, använd ett läppbalsam med solskyddsfaktor som EltaMD UV Lip Balm eller Supergoop! Lipscreen hjälper också till att skydda läpparna mot vind, kyla och UV- strålar, så att de håller sig bekväma hela vintern.

Att applicera läppbalsam varje sekund är slöseri med tid. Det är bättre att göra mindre, men bättre. Det är en skönhetsfilosofi som fungerar, oavsett vilket område du skämmer bort.