Potatis som concealer: det naturliga knepet som fungerar

Även om det finns gott om högpresterande serum och banbrytande krämer på hudvårdsmarknaden, föredrar vissa skönhetsälskare mer naturliga alternativ. Detta är fallet för den här innehållsskaparen, som byter ut sitt concealer-stift mot en potatisskiva för att rengöra huden. Denna stärkelserika grönsak, vanligtvis reserverad för läckra gratänger, ger näring åt huden och ger en snabb och enkel skönhetsboost.

Varför potatis hjälper mot mörka ringar under ögonen

Sluta leta efter din concealer i skönhetsbutiker och börja leta i din mataffär! Potatisen, den där stärkelserika grönsaken som ofta används till pommes frites och som ger fyllighet åt vinterrätter, konkurrerar med även de mest sofistikerade concealern i sminkväskor och tar sig alltmer från köket till badrummet. Denna billiga ingrediens, en basvara till raclette mitt i vintern och ett välkommet tillskott till fondue, har fördelar som sträcker sig långt bortom middagsbordet.

Detta bevisas av en video från innehållsskaparen @monamakeupdoll . Den unga kvinnan, som utövar en ganska experimentell skönhetsrutin och löser alla sina hudproblem med de saftiga , bladrika och fruktiga underverken i sitt kök, placerar potatisklyftor under ögonen, och det är allt som krävs för att ge henne ett fräscht utseende. Även om vi hittills mest har fått gurkskivor ordinerade för att skämma bort ögonområdet, kan potatis också användas där.

Rå potatis innehåller stärkelse, C-vitamin, kalium och naturliga enzymer. Denna kombination ger dem en lugnande och milt avsvällande effekt. Som ett resultat kan de bidra till att minska uppkomsten av svullnader och ge huden en ljusare look.

Dess kylande effekt spelar också en viktig roll. Kylan hjälper till att tillfälligt dra ihop blodkärlen, vilket kan minska svullnader under ögonen. Stärkelsen lämnar samtidigt en mjuk känsla på huden, nästan som en naturlig utjämnande slöja. Det är inte en concealer i ordets makeup-bemärkelse, utan snarare en behandling som förbereder huden och gör att ögonen ser mer utvilade ut.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Mona Nasser (@monamakeupdoll)

Hur man använder potatis som en "naturlig concealer"

Knepet är enkelt, men kräver lite varsamhet. Välj en rå potatis, väl tvättad och skalad. Sedan har du två alternativ. Det första är att skära två tunna skivor och placera dem under ögonen, på ren hud, i ungefär femton minuter. Ligg ner, låt den verka medan du andas, lyssnar på en podcast eller gör absolut ingenting (och det känns också bra).

Den andra metoden, lite mer riktad, innebär att man river en liten bit potatis och sedan pressar fruktköttet genom en ren kompress eller trasa för att extrahera saften. Klappar försiktigt saften mot ögonkonturen, var försiktig så att du inte får den i ögonen, och låt den verka i några minuter innan du sköljer. I båda fallen ser huden ofta fräschare och ljusare ut, som om ögonen har återhämtat sig några timmars sömn.

Potatisen för att ge illusionen av att ha potatisen

Även om potatisen redan överraskar oss i sin "ögonvårds"-form, slutar dess potential uppenbarligen inte där. Denna anspråkslösa knöl döljer en mängd skönhetsfördelar som nästan kommer att få ditt kök att se ut som ett mini-kosmetikalabb.

På huden används ofta dess juice för sin lugnande effekt. Tack vare sitt vatten, som är rikt på mineraler och stärkelse, kan potatis lugna mindre, tillfälliga irritationer och känslor av överhettning, till exempel efter solexponering eller exponering för kyla. Appliceras i ett tunt, rivet lager i ansiktet (alltid på ren hud och under en kort tid) och lämnar huden mjukare och mer behaglig.

En annan överraskande fördel är dess uppljusande effekt. C-vitaminet den innehåller hjälper till att visuellt återuppliva glåmig hy. Vissa använder den som en hemmagjord lotion och klappar försiktigt den utspädda saften i ansiktet för att ge trött hud ett fräschare utseende. Det är inte en dermatologisk behandling, utan ett litet knep för " hälsosam lyster " som kan göra hela skillnaden på dagar då spegeln inte ser så fin ut.

Det som är så tilltalande med detta tips är dess opretentiösa natur. Det påminner oss om att skönhet inte bara finns i designflaskor, utan också i ärvda, intuitiva, nästan hushållsmässiga gester. Att använda en potatis för att ta hand om dina ögon är ett sätt att säga nej till idén att du alltid behöver "mer" för att må bra.