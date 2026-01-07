Torr hud på vintern? Upptäck tekniken som gör underverk.

Mitt i vintern angriper kylan huden och lämnar synliga märken på överhuden. Med rådande temperaturer kanske du har fördubblat din fuktighetskräm. Det finns dock ett bättre hudskydd, och dess namn är säkert bekant för dig. Det är vaselin, den viktigaste ingrediensen i slugging, en trendig skönhetsmetod.

Vad exakt är slugging?

Sedan kylan kom och temperaturerna plötsligt sjönk har du utan tvekan optimerat din skönhetsrutin och fördubblat din hudvård framför spegeln. Din hud är vinterns första offer, och du behöver inte ett förstoringsglas för att se skadorna. Rodnad, tydlig torrhet, fjällning – tecknen är omisskännliga. Din hud är i kritiskt skick, och inte ens de mest närande krämerna på marknaden verkar räcka för att rädda den.

Och misströsta inte, slugging kan sätta stopp för dina hudproblem och ge dig varaktig lindring. Denna skönhetsjargong, som kommer av "skin flooding" och "rouge draping" och som bara förstås av tvåspråkiga, kommer från ordet "slug". Var säker på att tanken inte är att placera dessa slemmiga varelser i ansiktet och låta dem skapa en kladdig mask. Slugging använder en välkänd ingrediens som är typisk för gammaldags botemedel.

Detta är vaselin, en mångsidig kräm som har fördelen att vara rik på vitamin A och E, de viktigaste källorna till välbefinnande för huden. Det är ett utmärkt botemedel mot törstig och uttorkad hud. Med sin naturligt rika konsistens används den också ofta för brännskador eller irritationsskador.

En skönhetsgest från Korea

Sluggling har sitt ursprung i Korea, ett territorium som anses vara ett kosmetiskt eldorado och en inspirationskälla för skönhetsentusiaster världen över. Denna del av världen, fortfarande relativt okänd för några år sedan, har blivit fokus för alla estetiska diskussioner. Koreanska kvinnor anses vara utmärkta exempel, deras felfria hud är ett bevis på deras expertis och outtömliga kunskap om hudvård. Efter att ha populariserat lager-på-lager-behandlingar, sheet masks och dubbel rengöring, omvänder de oss nu till sluggling.

Medan vaselin används mest sporadiskt i Europa, är det allestädes närvarande i K-Beauty-landet. Demonstrations-TikToks vittnar om detta. Skönhetsnarkomaner smörjer sig in i vaselin och delar med sig av tips om hur man använder den. Används som ett omslag för att ljusa upp hyn, som en nattbehandling för en strålande hy vid uppvaknande, eller som en ögonkräm för ett fräscht utseende, är vaselin en underskattad dryck.

Vad hudläkare tycker

Vaselin, även känt under det ganska föga smickrande smeknamnet "original vaselin", låter omedelbart mindre tilltalande. Men även om produkten inte är lika naturlig och autentisk som aloe vera eller sheasmör , genomgår den en rigorös reningsprocess innan den når din necessär. Var säker på att det inte har något att göra med bilbränsle. Hudläkare lovordar det till och med.

I en intervju med mediebolaget Byrdie förklarar Dr. Landriscina fördelarna med vaselin. "Det fungerar som en signal som säger åt din hud att producera mer intercellulära lipider. Det skapar en barriär som skyddar huden och förhindrar att fukt läcker ut."

Vaselin, den viktigaste ingrediensen i slugging, ersätter inte din vanliga hudvårdsrutin. Det är inte en ersättning för din vanliga fuktighetskräm. Det är snarare en välkommen boost under vintern, en särskilt hård årstid för huden. Och denna koreanska teknik är inte lämplig för alla hudtyper. Vaselin tar inte hänsyn till de specifika behoven hos olika hudtyper. Dess ocklusiva effekt och feta konsistens kan göra mer skada än nytta för aknebenägen hud.