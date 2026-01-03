Hon applicerar matcha i ansiktet och hennes hud strålar av hälsa

Matcha, favoritdrycken bland "rena tjejer", konkurrerar med kaffe och ger färg åt varje kopp. Denna grönaktiga dryck, ibland älskad, ibland avskydd, är ett sant ungdomselixir och mer för våra smaklökar än för vår hud. Även om matcha skämmer bort oss inifrån används den sällan i skönhetsrutiner och hemgjorda masker. Matcha migrerar från koppar till hud för att ge dig en ojämförlig lyster. Det är en underskattad skönhetsingrediens. En innehållsskapare bestämde sig för att ändra på det genom att införliva den i sin hudvårdsrutin.

Matcha, en populär skönhetsingrediens

Matcha, ett ord på allas läppar. Matcha är en Instagramvärdig dryck fångad från alla vinklar och tillagad med vördnad inom kaféernas väggar, och den får alltmer beröm. Och inte bara från den parisiska eliten som söker innehåll till sina berättelser. Medan matcha nu är väl etablerat i muggar, hittar detta gröna pulver, en sann gåva från naturen, också sin väg in i skönhetsrecept. Matcha, en viktig ingrediens i trendiga kakor och marmorerade tårtor, migrerar från köksskåpet till badrummet för att skämma bort huden.

Istället för att späda ut matcha i havremjölk och konsumera den oralt som resten av världen, använde innehållsskaparen @ tenisha.ward det som grund för sin skönhetsmask. Och hennes hud jublade. I en video som fick över 420 000 visningar demonstrerar serietestaren en helt annan användning för matcha: som en utvärtes applicering. Hon blandar det med honung och vatten och applicerar sedan den grönaktiga pastan i ansiktet. Efter att ha sett ut som en marsian i fem minuter visar hennes hud en lyster som ingen kräm kan återskapa.

Applicerad i ansiktet fungerar matcha som en heltäckande behandling: den hjälper huden att återfå lyster, se jämnare ut och bättre försvara sig mot yttre faktorer. En riktig boost för glåmig eller trött hy. Vilket är goda nyheter för de som inte gillar smaken av matcha.

Ett grönt puder som avslöjar naturlig lyster

Matcha är en välkänd "superingrediens". Den har potential i dina hemlagade skönhetsrecept och ger utmärkt näring åt solsvält och glåmig hud. Det som är särskilt tilltalande med matcha är dess förmåga att återuppliva lyster utan några artificiella effekter. Den ger illusionen av att ha applicerat highlighter utan någon kosmetisk magi.

Hur? Tack vare dess höga innehåll av antioxidanter. Den hjälper huden att bekämpa oxidativ stress, vilket orsakar en glåmig hy och brist på lyster. Klorofyll är å andra sidan känt för sin skonsamma renande effekt, perfekt när huden ser glåmig eller tillstoppad ut.

Resultatet: hyen ser fräschare, jämnare ut, som om den "återbalanserats". En subtil men ändå märkbar lyster som låter dig försiktigt gå över till en "sminkfri" look. Denna matchamask, med sin ljuvliga gräsfärgade nyans, har också en avgiftande effekt, vilket är välkommet efter julens njutningar.

En lugnande allierad för känslig hud

Till skillnad från vissa mycket aktiva exfolierande pulver eller masker är matcha förvånansvärt mild. Även om den ibland kan ha en något bitter smak, känns den otroligt mjuk mot huden. Den är ofta lämplig för känslig eller rodnadsbenägen hud, särskilt tack vare dess lugnande egenskaper. När den appliceras som en mask hjälper den huden att lugna ner sig, återfå komfort och minska eventuell känsla av överhettning.

Det är också detta som gör den till en populär behandling under perioder av stress , trötthet eller säsongsväxlingar, när huden blir mer reaktiv. Så varför komplicera saker när man kan hålla det enkelt? Matcha, ett grönt guld som fortfarande i stort sett är outnyttjat inom kosmetikaindustrin, är det pulserande hjärtat i de mest effektiva skönhetsdryckerna. Blanda så mycket du vill vid ditt handfat.

Andra skönhetsrecept med matcha

För matcha-purister är detta värdefulla pulver reserverat enbart för teritualer. Det vore dock synd att begränsa det till handgjord keramik och inte njuta av dess fördelar på andra sätt.

Matcha lämpar sig för många variationer beroende på hudens behov. Blandad med honung blir den en lindrande och strålande mask, perfekt för hud som saknar mjukhet. Kombinerad med naturell yoghurt eller aloe vera erbjuder den en fräsch och lugnande behandling, perfekt efter en hektisk dag eller exponering för kallt väder. För de som föredrar fylligare texturer kan matcha också kombineras med några droppar av en lätt växtolja, såsom jojobaolja, för en närande mask utan några feta rester.

Även ditt hår kan omfamna denna matcha-trenden. Om du har fett hår kan en grön lavin visa sig vara mer effektiv än torrschampo. För att skapa denna hårblandning, lika lovande som Rapunzels gyllene blommor, blanda majsstärkelse, kakaopulver, rosmarinolja och en touch matcha-te. Applicera på rötterna med en borste.

Matcha, som sällan upplevs bortom kartongmuggar och virala bakverk, har en ljus framtid framför spegeln. Mer än bara en hudförbättrande behandling, det är rå vitalitet.