I rymden skiljer sig Artemis-astronauternas måltider mycket från de på jorden.

Vad äter man när man reser till månen? Ombord på Artemis II-uppdraget måste astronauterna anpassa sina matvanor till en miljö där gravitationen är nästan obefintlig. I Orionkapseln är det omöjligt att laga eller servera en måltid som man skulle göra på jorden. Måltiderna är speciellt utformade för att förhindra att smulor eller vätskor flyter runt i kabinen, vilket kan skada utrustning eller inandas av besättningen.

Frystorkad och återfuktad mat före konsumtion

Under en diskussion med kanadensiska studenter, som Reuters sände på YouTube , beskrev den amerikanska astronauten Christina Koch hur måltider tillagas i rymden. På menyn: räkcocktail, gröna bönor och mac and cheese. Välbekanta rätter, men förpackade i lufttäta påsar som möjliggör säker konsumtion i mikrogravitation.

Mycket av den mat som astronauter äter frystorkas. Denna process innebär att vatten avlägsnas från maten vid mycket låga temperaturer för att bevara dess näringsegenskaper samtidigt som det underlättar lagringen. Innan de äter använder astronauterna en dricksvattenautomat integrerad i Orion-kapseln för att rehydrera sina måltider.

Christina Koch nämnde exemplet med räkcocktailen som hennes kollega Jeremy Hansen valt. Genom att helt enkelt tillsätta den rekommenderade mängden vatten återställs räkorna till en konsistens som liknar färska räkor. Påsarna kan sedan ätas direkt med speciella redskap. Vissa rätter kan också värmas upp med en kompakt matvärmare ombord. Traditionella tillagningsmetoder är dock fortfarande omöjliga, eftersom vätskor och fetter inte beter sig på samma sätt i mikrogravitation.

Menyer utformade för astronauternas hälsa

Måltiderna som äts ombord på Artemis II-uppdraget tillagas av vetenskapliga team som specialiserar sig på rymdnäring. Målet är att säkerställa ett balanserat intag av proteiner, vitaminer och mineraler för att bibehålla astronauternas hälsa under uppdraget.

I rymden kan människokroppen genomgå flera förändringar, inklusive en minskning av muskelmassa och bentäthet. En lämplig kost hjälper till att mildra dessa effekter och ger den energi som behövs för att utföra dagliga uppgifter. Menyerna är också utformade för att förbli varierade, eftersom njutningen av att äta bidrar till psykiskt välbefinnande under långa och isolerade uppdrag. Enligt Christina Koch är de måltider som erbjuds "ganska bra", trots deras ibland ovanliga utseende.

En viktig fråga för framtida rymduppdrag

Mat är en viktig del av rymdutforskningen. I takt med att uppdragen blir längre, särskilt inom Artemis-programmet, måste rymdorganisationer utveckla lösningar som kan garantera näringsrika måltider samtidigt som de begränsar den vikt som transporteras från jorden.

Forskning pågår för att förbättra kvaliteten på rymdmat och undersöka möjligheten att producera mat direkt i rymden. Dessa innovationer skulle kunna spela en avgörande roll i framtida bemannade uppdrag till månen eller Mars.

Måltiderna som serveras Artemis-astronauterna visar hur mycket livet i rymden kräver anpassning även för de enklaste uppgifterna. Bakom de frystorkade måltiderna ligger viktigt vetenskapligt arbete för att garantera besättningens hälsa, energi och komfort. Att äta i rymden är inte längre bara en teknisk begränsning; det är också ett viktigt steg mot framtiden för bemannade uppdrag till månen och bortom.