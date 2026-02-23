Är det säkert att äta mat som har fallit på golvet? En läkares definitiva åsikt

När mat läcker från tallriken och tumlar ner på golvet hamnar den antingen i munnen eller i dammsugaren. Vem har rätt och vem har fel? Är denna bortsprungna matbit, detta offpist-äventyr, otjänlig för konsumtion eller kan den fortfarande ätas utan risk? En läkare väger in.

5-sekundersregeln, en falsk övertygelse

Du är mitt uppe i en måltid när din potatiskrokett lossnar från din tallrik och landar på det nyskurade golvet. Även om hygienfanatiker och hypokondriker inte skulle riskera det utan helt enkelt skulle slänga den bortsprungna biten som matavfall, slösar du inte en enda tugga. Du tar den till munnen och lugnar dig själv och tänker: "Det är ingen stor grej, det kommer att bygga upp dina antikroppar." Våra förfäder använde trots allt samma kniv till allt och tvättade inte händerna före en fest.

Du förlitar dig på "femsekundersregeln", som dina föräldrar lärt dig, och du plockar upp den där bortsprungna matbiten precis innan bakterierna hinner slå rot. Men om maten har legat på marken i tre sekunder eller tio minuter spelar ingen roll. Det är lite av en gammal skröna. Dr. Jimmy Mohamed var mycket tydlig i RTL:s morgonprogram . Du bör aldrig äta mat som har varit i kontakt med marken, inte ens under en kort tid. Marken må se helt ren ut, men den innehåller tusentals mikrober som är osynliga för blotta ögat, men definitivt känns av kroppen. Escherichia coli, salmonella, stafylokocker... alla dessa bakterier myllrar under dina fötter.

Att äta mat som fallit på golvet kan lätt leda till ett otäckt fall av gastroenterit. Att förebygga är bättre än att bota, så undvik att fresta ödet genom att agera som en sopkvarn. Den mest följade läkaren på internet är orubblig: "Mat som faller på golvet ska i soporna." Och inte i magen.

Markens tillstånd ökar risken för förorening

Självklart, när mat faller ner på det feta, klibbiga golvet i en snabbmatsrestaurang, kommer du inte att röra den. Men när den landar på ett golv du noggrant har rengjort, ger du den en chans och gör en liten gest för att minska matsvinnet. Och det är lite mer "tolererat" i den här situationen. En plats där du går runt i tofflor är renare än en plats nedtrampad av smutsiga skor, så mycket är uppenbart.

Typen av mat är också viktig. Ju mer "fuktig" den är, desto lättare lockar den till sig bakterier. Så en bit tillagad kyckling eller en jordgubbe är mer benägen att orsaka problem än en torr kaka eller ett kex. Det finns dock ingen risk alls. Du kommer inte nödvändigtvis att behöva gå på toaletten nästa dag, men det är fortfarande en möjlighet. Detta lilla kostval, som säkert skulle oroa vår kära munk, kommer också att ha större eller mindre inverkan beroende på ditt immunförsvar .

Att blåsa på maten är en meningslös reflex.

När mat faller på golvet har du denna nästan omedvetna lilla vana: du blåser på den som om din andedräkt hade antiseptiska egenskaper. En vana som du ärvt från dina föräldrar, utan tvekan. Men denna reflex, som du tror är nyttig, är kontraproduktiv. Den gör bara din mat sämre.

En milliliter saliv kan innehålla upp till 750 miljoner bakterier, så att blåsa på maten ger ytterligare ett lager. Föräldrar, genom att blåsa på sitt barns tortellini, överför indirekt sina bakterier. Istället kan du skölja maten med rent vatten, vilket rekommenderas av Dr. Jimmy Mohamed. Denna teknik har dock sina begränsningar. Det är inte en bra idé att "tvätta" en skiva rostat bröd eller en bit nötkött bourguignon.

Kort sagt, att äta mat som har fallit på golvet är inte ett dödligt misstag, men det är en dålig vana. Och det är ingen idé att kalla på din hund eller katt för att städa upp dina bordsmissöden. Det skulle vara otroligt hårt för deras matsmältningssystem.