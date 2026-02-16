Vad kommer idrottare att äta vid vinter-OS 2026?

Vid vinter-OS Milano-Cortina 2026 är mat mycket mer än bara en fråga om näring: det är en sann uppvisning av italiensk kulinarisk expertis. Varje dag serveras mer än 10 000 måltider till idrottare från hela världen i de olika byarna.

Pasta formad som olympiska ringar

Menyerna tillgodoser alla behov: energirika rätter för uthållighetssporter, lättare måltider för idrottare som kräver mer snabbhet eller precision, för att inte tala om veganska, glutenfria och halal-alternativ. Den vägledande principen: att ge alla näring utan att kompromissa med prestationen eller njutningen av att äta. Enligt Euronews använder köken i Milanos olympiska by cirka 3 000 ägg och 450 kilo pasta dagligen – en kraftfull och aptitretande symbol.

Den 11 februari njöt idrottarna av ett ögonblick som var både utsökt och symboliskt. Enligt Konbini skapade den Michelin-belönade italienske kocken Carlo Cracco pasta i form av de olympiska ringarna, serverad i stil med pasta alla crudaiola – ett färskt recept gjort med tomater, mozzarella och olivolja. Denna unika pasta, skapad speciellt för evenemanget, blev viral på sociala medier och förkroppsligade både italiensk kulinarisk kreativitet och spelens enighetsanda. Det var den mest olympiska måltid de kunde ha drömt om.

Mellan bränsle och trevlighet

I en miljö som OS räknas varje tugga. Näring handlar inte bara om att hålla idrottare i form; det bidrar till deras psykiska välbefinnande, lagsammanhållning och kulturutbyte. I de dygnet runt-öppna matsalarna är det inte ovanligt att se idrottare prata över en tallrik pasta eller en napolitansk pizza, vilket skapar ett utrymme för avkoppling och kontakt mellan tävlingarna.

Arrangörerna betonar också att dessa måltider återspeglar värdlandets filosofi: italiensk gemytlighet. Med färska råvaror, lokala ingredienser och respekt för traditioner upptäcker idrottarna en hel aspekt av italiensk kultur, utan att någonsin tappa bort sina näringsmål ur sikte.

Kort sagt, måltiderna vid OS 2026 kombinerar effektivitet, excellens och njutning. Utöver kalorier och dietplaner finns det en sann hyllning till smak. I de olympiska byarna blir ätande en olympisk handling i sig – ett sätt att ladda batterierna medan man njuter av italiensk dolce vita.