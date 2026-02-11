Vid 44 års ålder gick hon ner 21 kg helt enkelt genom att ändra sammansättningen på sin tallrik

Efter år av jojo-bantning och skuldkänslor kring mat fann Arpita Nandi, en revisor från Kalkallo, Australien, en annan väg. Istället för att fokusera på sin vikt bestämde hon sig för att ompröva sin relation till mat och sin kropp för att återupptäcka glädje, energi och självförtroende.

När köket blir en tillflyktsort… och en fälla

Under nedstängningarna var matlagning mycket mer än bara en måltid för Arpita: det var tröst, en stund av kreativitet och glädje. "Min dagliga lycka var matlagning. Det var mitt enda nöje utanför jobbet", anförtror hon . Förutom att de tunga måltiderna och etablerade vanorna så småningom började ta ut sin rätt på hennes fysiska och mentala välbefinnande.

Denna observation är mycket vanlig: vi kan alla finna tröst i det som ger oss näring, och det är inget fel med det. Den verkliga utmaningen, som Arpita upptäckte, är inte att "korrigera" sin kropp, utan att hitta inre balans och återknyta kontakten med sina verkliga behov.

Vändpunkten: att lyssna på sig själv och sin kropp

För Arpita kom vändpunkten inte från att se en siffra på vågen, utan från att bli medveten om sitt känslomässiga och fysiska tillstånd. "Jag kände mig utmattad och frånkopplad från mig själv. Jag insåg att den enda personen som kunde hjälpa mig var jag själv", förklarar hon. Hon försökte sedan förstå varför hon åt, hur hennes kropp reagerade och hur hennes matvanor återspeglade hennes dagliga liv.

Med hjälp av psykologer och coacher arbetade hon med sin kroppsuppfattning och sitt förhållande till mat. Målet var inte att förändra sin kropp eller straffa sig själv för varje misstag, utan att lära sig att lyssna på sin kropp, att äta utan skuld och att återupptäcka glädjen i sina måltider.

En enkel metod: njutning och balans

Arpita omorganiserade gradvis sina måltider, inte för att gå ner i vikt, utan för att må bra och vara nöjd. Hon upptäckte att hon kunde leka med portionsstorlekar, lägga till frukt och grönsaker och planera sina måltider och få henne att må bra utan att någonsin känna sig berövad något. Hon fortsätter att laga det hon älskar, men med medvetenhet och njutning.

Hon använder sig också av milda fysiska aktiviteter – yoga, meditation och promenader – för att stödja sitt allmänna välbefinnande, inte för att "bränna kalorier". Hennes kropp, hennes mest värdefulla allierade, behandlas med respekt och kärlek, inte som "ett projekt som ska ombyggas".

Det verkliga budskapet: älska dig själv först

Idag känner sig Arpita starkare och mer självsäker, inte för att hon har gått ner i vikt, utan för att hon har valt att älska och lyssna på sig själv. "Hälsa är så mycket mer än siffror på en våg. Att investera i sitt välbefinnande är att investera i sin lycka och sinnesro. Disciplin handlar inte om begränsningar, utan om att vara uppmärksam på sig själv."

Hennes resa belyser en avgörande sanning: viktminskning är inte en snabb lösning på känslomässiga utmaningar eller osäkerheter. Ibland börjar verklig förändring i sinnet, med hjälp av professionella, stöd från nära och kära och acceptans av sin kropp som den är.

I slutändan är vägen till välbefinnande inte en strikt diet eller en fysisk omvandling. Den är skriven med kärlek, tålamod och självrespekt. Och på denna resa blir varje måltid, varje rörelse, varje ögonblick av vila en handling av omsorg och firande för din kropp.