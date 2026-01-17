Search here...

"Matmakarna", de där kreatörerna som skakar om reglerna inom matlagning

Näring
Tatiana Richard
Photo d'illustration : ANTONI SHKRABA production/Pexels

På TikTok är matlagning en helt annan upplevelse. Borta är de långa, professorala videorna: nu handlar allt om snabba videor, precisa tekniker, humor och djärvhet. Foodtokers, dessa skapare som specialiserar sig på matlagning, förvandlar plattformen till ett globalt kulinariskt laboratorium. Med virala recept, expertinspelade ljudeffekter och omtolkade versioner av traditionella rätter omdefinierar de vår relation till matlagningskonsten.

När 15 sekunder räcker för att skapa begär

TikTok tvingar fram ett kort format – och det är just det som stimulerar kreativiteten. Resultatet: visuellt slående och lättillgängliga recept som eliminerar onödiga förklaringar. Mikrovågsugnskokta ägg, regnbågsfärgade desserter med tre ingredienser, snabba såser: allt utvecklas i halsbrytande fart, drivet av snabb redigering och medryckande musik.

Dessa mini-matlagningslektioner är inte bara underhållande. De förmedlar praktiska tips: hur man hackar en lök utan att tåras, hur man ersätter socker med en banan, hur man vispar grädde för hand utan avancerade redskap ... Tekniska färdigheter gjorda enkla och återanvändbara dagligen.

Ljud blir en egen ingrediens

Utöver det visuella förlitar sig matbloggare på ljud för att fånga uppmärksamhet. Fräsandet av het olja, knapret av bröd som skärs, det mjuka ljudet av deg som rivs sönder: dessa hörselelement utlöser en fysisk reaktion hos internetanvändare. Vi dreglar, vi blir hungriga, vi vill prova det.

Vissa går ännu längre och hämtar inspiration från "mukbang", ett format med ursprung i Korea där själva ätandet filmas, ofta i extrem närbild. Resultatet: hypnotiska videor, ibland kontroversiella, men som har samlat tiotals miljarder visningar under hashtaggen #foodasmr.

[bädda in]https://www.tiktok.com/@cupoflivvv/video/7226890678834384171?q=foodtok&t=1768567794900[/bädda in]

Världsmat nära till hands

Tack vare TikTok får även rätter från hela världen ny synlighet. Pad thai, injera, dosa, feijoada… recept som länge varit reserverade för finsmakare blir populära tack vare kreatörer som bryter ner dem steg för steg. De anpassar instruktionerna, översätter mått och erbjuder ingrediensbyten. Denna nyfunna tillgänglighet får också försäljningen att skjuta i höjden i specialbutiker. Internetanvändare utforskar maträtter som de annars kanske aldrig skulle ha stött på, vilket resulterar i ett genuint kulturellt utbyte.

När dricks blir ett debattämne

Vissa kulinariska experiment väcker dock uppståndelse. Smält ost på frukt, friterade pickles, fryst yoghurt med ketchup… mellan briljanta uppfinningar och tvivelaktiga experiment är matälskare inte rädda för någonting. Medan vissa idéer är en trevlig överraskning, utlöser andra en storm av protester i kommentarerna. Ändå blir även misslyckandena virala – och det är just poängen: att försöka, misslyckas och försöka igen.

[bädda in]https://www.tiktok.com/@elainecarolskitchen/video/7376296608771722538?q=foodtok&t=1768567794900[/bädda in]

Ett friare, mindre skrämmande kök

Matväktarna filmar från sina riktiga kök, ibland i realtid, med allt vad det innebär: röriga bänkskivor, barn som vandrar förbi, misstag som görs live. Denna autenticitet är uppfriskande. Den avmystifierar matlagning och befriar människor från hämningar. Du behöver inte längre en perfekt bänkskiva eller exklusiva redskap för att komma igång. "Om hon kan göra det med tre kastruller och en mikrovågsugn, varför kan inte jag?" tänker många.

TikTok, deltagande matlagning

På TikTok har matlagning till och med blivit ett kollektivt spel. Virala utmaningar, regionala dueller, kedjemixer av recept… När en rätt blir viral dyker tusentals versioner upp inom några timmar. Användare följer inte längre bara ett recept: de omvandlar det, personifierar det och kommenterar det. Ett livligt, lekfullt och djupt samhällsorienterat tillvägagångssätt.

Kort sagt, matälskare filmar inte bara vad de lagar mat: de förändrar hur vi lär oss, delar och firar mat. Mindre standardiserad och mer inkluderande, inspirerar denna nya våg oss att våga, experimentera, göra misstag och försöka igen. Matlagning är inte längre reserverad för experter: det blir ett kollektivt, kreativt ... och smittsamt äventyr.

Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
