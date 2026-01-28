Fibermaxxing: Denna trend att äta allt mer fibrer är en falsk god idé, enligt experter.

Man hör överallt att fiber är din bästa hälsopartner, så varför inte konsumera ännu mer av det? På sociala medier lovar en trend som kallas "fibremaxxing" ett lyckligt tarmmikrobiom och maximal energi. Denna strävan efter "mer och mer" döljer också vissa fallgropar som experter föredrar att tona ner.

En trend född ur goda avsikter

Kostfiber har varit på modet ett tag nu. Och det av goda skäl: det är viktigt för en smidig matsmältning, en balanserad tarmflora och en hälsosam ämnesomsättning. Men en ny trend tar denna goda avsikt till ytterligheter. Fibremaxxing innebär att man vida överskrider det rekommenderade dagliga intaget, vilket är cirka 25 till 30 gram fiber, ibland upp till 50 eller till och med 60 gram. På pappret verkar idén tilltalande. I verkligheten är det mer komplext.

@join_zoe Har du hört talas om fibermaxxing? Det är en näringstrend vi stöder fullt ut – att flytta fokus från begränsning till överflöd genom att lägga till fler fiberrika växter i varje måltid. Och det handlar inte bara om att lägga till mer fiber, det handlar också om mer växtvariation, konsistens och färg. Denna ärt- och pesto-orzo (hela receptet i kommentarerna 👇) är fullpackad med över 10 olika växter, från ärtor och spenat till valnötter och basilika. Vi tog det ett steg längre genom att lägga till Daily30+, utvecklat av ZOE-forskare för att stödja din matsmältning, energi och dagliga näring.* Bara en skopa tillför 5 g fiber från över 30 växter, en tillfredsställande krispighet och en boost av daglig växtmångfald för att göra fibermaxxing enkelt. Gå till länken i vår bio för att prova Daily30+ 💛 och följ för fler hälsosamma recept som stödjer din tarmhälsa. *Daily30+ är naturligt rik på kalcium och koppar. Kalcium bidrar till matsmältningsenzymernas normala funktion. Koppar bidrar till normal energiomsättning och immunsystemets normala funktion. ♬ Originalljud - ZOE

En verklig fiberbrist i den moderna kosten

Denna besatthet av fibrer härrör från en mycket verklig observation: majoriteten av vuxna konsumerar inte tillräckligt med fiberrika livsmedel. Bland bearbetade livsmedel, raffinerade produkter och måltider som äts på språng, förpassas ofta grönsaker, frukt, baljväxter och fullkorn till sparlåga. Ändå spelar dessa livsmedel en central roll för kroppens korrekta funktion. De främjar regelbunden tarmrörelse, ger näring åt nyttiga tarmbakterier, stabiliserar blodsockernivåerna och hjälper till att förebygga vissa sjukdomar, inklusive kolorektal cancer. Med andra ord är det ett utmärkt mål att vilja öka sitt fiberintag.

När för mycket fiber blir kontraproduktivt

Problemet uppstår när denna ökning blir plötslig och överdriven. Ditt matsmältningssystem, vant vid en fiberfattig kost, kan inte anpassa sig över en natt till ett massivt inflöde av växtmaterial. Resultatet: uppblåsthet, magkramper, gaser, lös avföring eller till och med diarré. Detta överskott kan orsaka överdriven jäsning i tjocktarmen, vilket leder till obehag och matsmältningströtthet. Hos vissa personer, särskilt de med en känslig tarm eller en obalanserad tarmflora, kan dessa symtom vara särskilt uttalade.

Inte alla fibrer är skapade lika.

En annan punkt som ofta förbises: alla fibrer är inte likadana.

Det finns lösliga fibrer, som till exempel finns i havre, äpplen eller baljväxter, som bildar en gel i tarmen och ger näring åt nyttiga bakterier.

Och det finns olösliga fibrer, som finns i kli, råa grönsaker eller vissa fullkorn, som mekaniskt stimulerar transit.

Båda är viktiga, men i balanserade proportioner. I en fibermaximerande metod föredras dock ofta livsmedel med mycket hög halt av olösliga fibrer, ibland på bekostnad av fibrer som är skonsammare mot tarmen. Denna obalans kan förvärra matsmältningsbesvär, särskilt hos personer som är känsliga för fermenterbara sockerarter.

Fokusera på framsteg snarare än prestation

I stället för att fokusera på näringsmässig prestation rekommenderar hälsoexperter att prioritera gradvisa framsteg. Genom att gradvis lägga till fibrer, variera dina källor och lyssna på kroppens reaktioner kan du uppnå varaktiga fördelar utan obehag. Målet är inte att slå rekord, utan att ge din kropp regelbunden näring, med variation och omsorg. En skål kokta grönsaker, en portion baljväxter, en bit färsk frukt och fullkorn är ofta tillräckligt för att uppfylla ditt rekommenderade intag samtidigt som du respekterar din matsmältningsbalans.

Fällan med "renande" trender

Fibremaxxing faller slutligen inom en välkänd kategori: "detox"- eller "renande" trender som utlovar snabb omvandling genom extrema övningar. Din kropp behöver dock inte överdrivet mycket för att fungera optimalt. Den behöver konsekvens, mildhet och respekt.

Kort sagt, att öka ditt fiberintag är ett hälsosamt och positivt steg för din kropp, matsmältning och vitalitet. Att försöka kompensera för åratal av brist på bara några dagar kan dock skapa fler problem än fördelar. Den verkliga nyckeln till matsmältningsvälbefinnande ligger i balans, variation och att lyssna på din kropp – värderingar som är långt mer bestående än någon viral trend.