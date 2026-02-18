"Otroligt": Han går på det frusna Östersjön; hans video fascinerar internetanvändare

Att vandra på havet? Nej, det är inte en filmspecialeffekt, utan en verklig scen filmad vid Östersjöns stränder. I en video som blev viral går en man försiktigt över en oändlig vit vidd, där vattnet borde krusa sig. Resultatet: miljontals internetanvändare fascineras av detta slående naturskådespel.

Ett fruset hav, som upphängt i tiden

Filmningen filmades i Tyskland, vid Östersjökusten, efter flera veckor av intensiv kyla. När temperaturen sjunker under noll under en längre period kan vissa grunda kustområden frysa till. Det är precis vad videon som publicerats av TikTok-användaren @chrissy_offiziell visar: ett hav förvandlat till en frusen öken.

På bilden springer författaren framåt. Under hans fötter finns en tjock, vit isskorpa, ibland strimmig med naturliga sprickor. Vid horisonten finns inget skarpt visuellt brott: linjen mellan himmel och hav smälter samman till ett oklanderligt landskap. Illusionen är komplett. Det verkar nästan som om han går på vatten. Det är denna kontrast som gör scenen så fascinerande. Havet framkallar rörelse, djup, energi. Att se det fruset, tyst, nästan orörligt, stör våra uppfattningar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Chris-Anthony (@chrissy_offiziell)

Varför kan Östersjön frysa?

Till skillnad från Atlanten är Östersjön ett relativt slutet innanhav med låg salthalt. Denna låga salthalt gör det mer sårbart för frysning än andra europeiska hav. När kallt väder fortsätter, särskilt i frånvaro av starka vindar och vågor, kan ytan gradvis frysa.

De grundare kustområdena fryser först. Om temperaturen förblir låg i flera dagar kan isen bli tillräckligt tjock för att bära en lätt vikt. Detta fenomen är inte helt nytt: i länder som Sverige och Finland är bildandet av säsongsbetonad havsis vanligare. I Tyskland är det dock fortfarande mer sporadiskt och dramatiskt. Det @chrissy_offiziells video visar är därför en tillfällig kustnära havsis, född ur en period av intensiv kyla. Ett sällsynt, nästan surrealistiskt ögonblick som förvandlar det välbekanta landskapet till en polarscen.

Fascination… och försiktighet

Reaktionerna på @chrissy_offiziells video varierar från förvåning till oro. Många internetanvändare beskriver bilderna som "otroliga", vissa jämför dem med en filminspelningsplats. Det måste sägas att estetiken är slående: en perfekt slät vit yta, en figur som rör sig lugnt, en nästan påtaglig tystnad.

Bakom det hisnande skådespelet påminner myndigheterna alla om att det medför risker att gå på frusen havsis. Isens tjocklek kan variera från plats till plats. Vissa områden, försvagade av strömmar eller temperaturfluktuationer, kan ge vika utan förvarning. Även om experimentet verkar välkontrollerat förblir isen en instabil miljö. Varje vinter varnar räddningstjänster i Östersjöländerna för att ge sig utanför utsedda områden utan lämpliga försiktighetsåtgärder.

När naturen blir viral

Utöver den individuella bedriften illustrerar den här videon sociala mediers kraft att förvandla ett meteorologiskt fenomen till ett viralt ögonblick. Internetanvändare älskar sällsynta bilder, de som utmanar visuella konventioner. Ett hav fruset kilometervis i Tyskland är inte en vardagsföreteelse, och idén att "gå på vatten" förstärker ytterligare den spektakulära effekten.

Dessa sekvenser ger också extrema väderhändelser ett konkret ansikte. Köldvågor, ofta reducerade till enbart siffror i väderrapporter, får här en påtaglig dimension. Vi ser, vi känner, vi förundras.

I slutändan erbjuder Östersjön, förvandlad i @chrissy_offiziells video, ett nästan surrealistiskt skådespel. Att vandra på denna frusna vidd känns som en extraordinär bedrift, ett ögonblick svävande mellan himmel och is. Bortom fascinationen är budskapet tydligt: naturen, även frusen, behåller all sin kraft. Den imponerar, den inspirerar, den förvånar. Och den förtjänar att behandlas med respekt.