På en brasiliansk strand visar denna "kurviga" modell upp sin figur

Modeller
Léa Michel
@lessance/Instagram

Leslie Sidora, en fransk "kurvig" modell av mauritiskt och brasilianskt ursprung, lyser upp Instagram från en ikonisk strand i Brasilien, med Sockertoppen (berget vid mynningen av Guanabarabukten i Rio de Janeiro, Brasilien) som en spektakulär bakgrund.

En somrig look

I den här fotokarusellen dyker Leslie Sidora först upp i en spegelselfie i ett rent och ljust badrum, iklädd en vit baddräkt som framhäver hennes figur, och sedan promenerar hon barfota på sanden, vänd mot vågorna och bergen under en molnig himmel. Hennes naturligt höga knut och leende kompletterar en lysande och fridfull bild, där det mjuka ljuset från omgivningen framhäver hennes strålande närvaro.

Under sina inlägg skrev Leslie: "Outfit jag längtar efter att få bära igen efter vintern", en optimistisk not som påminner om den nuvarande vintersäsongen och lovar återkomsten av varmare väder.

Fansen är i total vördnad.

Reaktionerna från hennes följare strömmade in med entusiasm: hjärtan, glädje och kommentarer som "🔥🔥" , "Så vacker!" , "Drottning" och "Perfektion" hyllade hennes självförtroende och magnetiska närvaro. De hyllade en inkluderande och kraftfull skönhet som inspirerar självacceptans och förvandlade det här inlägget till en sann boost av kroppspositivitet.

På denna brasilianska strand förkroppsligar Leslie Sidora en strålande, kurvig figur och en tidlös strandlook. Hennes nostalgiska bildtext och dessa soldränkta bilder värmer hjärtan mitt i vintern och inbjuder oss att drömma om sommar och autenticitet.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Vid 21 års ålder reflekterar den här brittiska modellen över ett kosmetiskt ingrepp hon ångrar.

Vid 21 års ålder reflekterar den här brittiska modellen över ett kosmetiskt ingrepp hon ångrar.

Vid bara 21 års ålder gör sig Apple Martin, dotter till den amerikanska skådespelerskan Gwyneth Paltrow och den...

