På en brasiliansk strand visar denna "kurviga" modell upp sin figur

Leslie Sidora, en fransk "kurvig" modell av mauritiskt och brasilianskt ursprung, lyser upp Instagram från en ikonisk strand i Brasilien, med Sockertoppen (berget vid mynningen av Guanabarabukten i Rio de Janeiro, Brasilien) som en spektakulär bakgrund.

En somrig look

I den här fotokarusellen dyker Leslie Sidora först upp i en spegelselfie i ett rent och ljust badrum, iklädd en vit baddräkt som framhäver hennes figur, och sedan promenerar hon barfota på sanden, vänd mot vågorna och bergen under en molnig himmel. Hennes naturligt höga knut och leende kompletterar en lysande och fridfull bild, där det mjuka ljuset från omgivningen framhäver hennes strålande närvaro.

Under sina inlägg skrev Leslie: "Outfit jag längtar efter att få bära igen efter vintern", en optimistisk not som påminner om den nuvarande vintersäsongen och lovar återkomsten av varmare väder.

Fansen är i total vördnad.

Reaktionerna från hennes följare strömmade in med entusiasm: hjärtan, glädje och kommentarer som "🔥🔥" , "Så vacker!" , "Drottning" och "Perfektion" hyllade hennes självförtroende och magnetiska närvaro. De hyllade en inkluderande och kraftfull skönhet som inspirerar självacceptans och förvandlade det här inlägget till en sann boost av kroppspositivitet.

På denna brasilianska strand förkroppsligar Leslie Sidora en strålande, kurvig figur och en tidlös strandlook. Hennes nostalgiska bildtext och dessa soldränkta bilder värmer hjärtan mitt i vintern och inbjuder oss att drömma om sommar och autenticitet.