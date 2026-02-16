Vid 21 års ålder reflekterar den här brittiska modellen över ett kosmetiskt ingrepp hon ångrar.

Vid bara 21 års ålder gör sig Apple Martin, dotter till den amerikanska skådespelerskan Gwyneth Paltrow och den brittiska sångerskan och låtskrivaren Chris Martin, redan ett namn som modell och stigande stjärna. I en "Beauty Secrets"-video för Vogue avslöjade den unga kvinnan sin skönhetsrutin som en "stressad student" – samt ett kosmetiskt ingrepp hon genomgick som tonåring som hon nu ångrar. Hon inleder därmed en ärlig dialog om skönhetspress, osäkerheter och självacceptans.

"Jag genomgick en ingrepp en gång... och jag ångrade det."

I videon väljer Apple transparens: hon erkänner att hon bara gjort läppfyllningar en gång, vid 18 års ålder. Hon förklarar dock att hon snabbt tyckte att resultatet var "för stort" och inte kände igen sig själv. Denna reflektion, några år senare, fungerar som en implicit varning om kosmetiska beslut som fattas för tidigt, under inflytande av trender och sociala medier.

Långt ifrån att glorifiera proceduren insisterar Apple Martin på att hon inte har gått tillbaka och att detta val för henne fortfarande är "en erfarenhet som hon lärde sig en läxa av". Hon illustrerar därmed det dilemmat som många unga vuxna står inför: att vilja anpassa sig till en idealiserad bild samtidigt som de lär sig att acceptera sitt ansikte som det är.

Från akne till självacceptans

I samma video öppnar den unga modellen upp om sina akneproblem i gymnasiet, vilket hon beskriver som "en källa till förlägenhet och minskat självförtroende". Utan att dramatisera det berättar hon hur mycket dessa utbrott tyngde hennes självkänsla under tonåren. Idag har hennes budskap förändrats: hon påminner oss om att finnar eller blemmor är en del av människan och "inte världens undergång".

Hon betonar stressens inverkan, vilket hon humoristiskt lyfter fram genom att visa de små märkena i pannan. Hennes budskap är tydligt: ju mer man dramatiserar saker, desto mer lider huden. Genom att visa sitt ansikte utan smink på kameran normaliserar Apple en verklighet som många föredrar att dölja, och erbjuder en mer medkännande syn på skönhet.

Mellan arv, elegans och modeller

Apple Martin verkar inte "i ett vakuum": hon nämner sin mor, Gwyneth Paltrow, och sin mormor, den amerikanska skådespelerskan Blythe Danner, som "två ikoniska kvinnor" som hon djupt beundrar. Båda kända skådespelerskor och stilikoner, de förkroppsligar för henne "en skönhet som är både elegant och självsäker". Genom att nämna dem visar Apple att hon är en del av en släktlinje av offentliga personer samtidigt som hon skapar sin egen väg och utvecklar sin egen image.

Detta respektfulla men distanserade perspektiv på hennes familjearv belyser också hennes förhållande till skönhet: fångad mellan mycket höga krav, medieexponering och en önskan att förbli autentisk, försöker den unga kvinnan hitta en personlig balans. Hennes ärlighet kring kosmetiska ingrepp – och mer därtill – bidrar till att bygga en mer nyanserad image, långt ifrån den "artificiella perfektion" som ofta förknippas med stjärnsystemet.

Genom att reflektera över en kosmetisk behandling hon ångrar, erbjuder Apple Martin värdefull inblick i skönhetspressens fallgropar i filterens och sociala mediernas tidsålder. Hennes berättelse blandar klarsyn, självkritik och en önskan om transparens: ja, hon provade läppfyllmedel, men hon föredrar nu de tillfälliga och kreativa lösningar som smink erbjuder. Hon skickar ett kraftfullt budskap till sin generation: det viktiga är inte att sudda ut varje "fel", utan att lära sig att leva med sin spegelbild och göra val som verkligen återspeglar vilka vi är.