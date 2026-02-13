"Hindögon": blicken på denna spanska modell är fängslande

Cindy Kimberly, en spansk modell av holländskt ursprung känd som @wolfiecindy på Instagram, sätter internet i brand med en nyligen tagen selfie där hennes blick är "särskilt hypnotisk", enligt hennes följare. På bilden ser hennes ögon ännu mer uttrycksfulla ut än vanligt, förstärkta av subtil makeup med förlängda ögonfransar och mjuka nyanser. Fans överöser henne med lovord och jämför henne med "en hind".

En blick som länge har fängslat

Cindy Kimberly är inte obekant med kommentarer om sina lätt mandelformade ögon, som ofta beskrivs som "hindlika" eller "overkliga". I det här nya fotot accentueras effekten av naturligt ljus, rosig rouge och glansiga läppar, vilket skapar ett drömskt djup. Född i Nederländerna men uppvuxen i Spanien på Costa Blanca, blev hon känd 2015 tack vare ett inlägg av Justin Bieber ( "Herregud vem är det här!!!" ). Idag, med över 7 miljoner följare, är hon en modell och modeikon som syns på tidningsomslag.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Fansens passionerade reaktioner

Kommentarerna strömmar in: "Perfekta honögon", "Hon ser ut som en sagohjältinna", "Din blick smälter mitt hjärta varje gång." Internetanvändare påpekar att det här fotot drar effekten till det yttersta, med TikTok-handledningar för att återskapa denna virala "honögon"-look. Många ser henne som en "romantisk musa" och noterar att hennes selfies ständigt lanserar skönhetstrender.

Hans stil och hans uppgång

Cindy utmärker sig i konstnärliga porträtt och delar ofta med sig av fan art. Hennes signaturmakeup – tydliga ögon och naturliga läppar – kompletterar hennes latinamerikansk-indonesiska drag perfekt. Från barnvakt till influencer har hon gått på catwalken i Madrid, samarbetat med varumärken och grundat Loba, en trendig och personlig klädkollektion.

Det här fotot på Cindy Kimberly bekräftar hennes förmåga att fascinera: en enkel selfie där hennes hondjursögon fängslar mer än någonsin. Utöver all uppståndelse förkroppsligar hon en tidlös skönhet som inspirerar miljontals människor, och bevisar att hennes blick fortfarande är hennes största tillgång på sociala medier.