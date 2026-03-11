Den brittiska modellen Kelly Brook visar upp sin figur, och internetanvändare reagerar.

Anaëlle G.
På den varma sanden visar den brittiska modellen och skådespelerskan Kelly Brook stolt upp sin figur. Hon delade nyligen en solig Instagram-karusell där hon visar upp outfits som bland annat en beige one-piece prydd med tropiska tryck, vilket framhäver hennes kurvor.

En karusell som framhäver hennes kurvor

På den här första bilden av karusellen poserar Kelly på en strand, hennes draperade och strukturerade look framhäver hennes figur och kurvor, med tunna axelband och en elegant silhuett. Resten av serien visar upp andra plagg: prickiga eller leopardmönster, alltid i harmoni med hennes kropp och strålande i solskenet.

Fansen är i total vördnad

Reaktionerna strömmade in under hennes inlägg: "Dina kurvor är magnifika, strändernas drottning!" , "Den här outfiten är perfekt för dig, body goals!" , utbrast hennes följare och hyllade hennes självförtroende och hennes val att värdesätta så kallade generösa silhuetter utan komplex.

Kort sagt, Kelly Brook förkroppsligar inkluderande skönhet på Jamaicas stränder och bevisar att kurvor förtjänar de vackraste kläderna. Denna soldränkta karusell är en hyllning till självacceptans och inspirerar tusentals fans att älska sina kroppar som de är.

