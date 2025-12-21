Search here...

Denna spanska modell skapar furore med sina 2000-talsinspirerade foton.

Modeller
Léa Michel
@wolfiecindy/Instagram

Cindy Kimberly, en spansk modell med holländskt ursprung, har återigen gjort ett starkt intryck. I sin senaste serie foton som delats på Instagram återupplever hon 2000-talets estetik och blandar retroglamour, filmisk nostalgi och en självsäker attityd.

En återgång till "Y2K"-estetiken

Cindy Kimberly visar en tydlig förkärlek för de visuella koderna från början av 2000-talet: varm belysning, glittrande accessoarer och scenografi som påminner om popmusikvideor från den tiden. Genom sin iscensättning återupplivar hon den generationens "modeikon"-anda – en blandning av spontanitet och sofistikering som frammanar den digitala tidsålderns gryning.

Denna fotoserie återupplever denna trend med en personlig touch: noggrant poserade och inramade bilder, och en dämpad atmosfär. Den spanska modellens följare lade omedelbart märke till hennes noggrannhet i detaljerna och berömde hennes konstnärliga öga och hennes förmåga att fånga nostalgi.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

En blinkning till "Blingringen"

Detaljen som särskilt charmade hennes fans var det sista fotot i karusellen: en subtil referens till Sofia Coppolas film "The Bling Ring". Det fångar filmens anda, en blandning av fascination för mode och mild kritik av kändisdyrkan. Denna filmiska touch genererade mycket uppmärksamhet i kommentarerna. Internetanvändare älskade denna konstnärliga nickning, som översvämmade kommentarsfältet med entusiastiska och beundrande meddelanden: "ikonisk", "hon förstår fullständigt 2000-talets estetik" och "värdig en film".

Sammanfattningsvis, genom att återuppleva 2000-talets värld utan att falla in i karikatyrer, bevisar Cindy Kimberly att hon vet hur man förvandlar en enkel publikation till ett sant ögonblick av estetik och popkultur.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Denna plus size-modell klär ut sig till cowboy och skapar furore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denna plus size-modell klär ut sig till cowboy och skapar furore

Tabria Majors, en amerikansk plus size-modell med över 2 miljoner följare på Instagram, har blivit en inflytelserik figur...

Med sina generösa kurvor utstrålar denna australiska modell

Kate Wasley, bosatt i New South Wales (NSW), har etablerat sig som ett av de mest ikoniska ansiktena...

Denna plus size-modell glänser i en originell spetsoutfit

Candice Huffine, en pionjär inom plus size-mode, fängslar återigen i en svart spetskostym som framhäver hennes figur. Denna...

Känslorna hos dessa indiska föräldrar när deras dotter öppnar Chanel-visningen

För Bhavitha Mandavas föräldrar var det en dröm som gick i uppfyllelse att se sin dotter öppna en...

Hayley Hasselhoff, "plus size"-modellen som bryter mot skönhetsstandarder

I en modevärld som ofta är besatt av ouppnåeliga standarder, framstår Hayley Hasselhoff som en frisk fläkt. Denna...

"Helt underbar": den här kurviga modellen genererar positiva reaktioner

La'Tecia Thomas, en kurvig australisk innehållsskapare och modell, har blivit en sensation på sociala medier med sina foton...

© 2025 The Body Optimist