Hon utsågs till årets modell och delar med sig av en chockerande sanning.

Bara några dagar efter att ha blivit krönt till "Årets modell 2025" berörde supermodellen Anok Yai sina fans genom att dela ett rörande budskap om sin hälsa. Bakom strålkastarna och röda mattorna avslöjade den sydsudanesiska modellen att hon i tysthet hade kämpat för sitt liv. Hennes mod och uppriktighet utlöste omedelbart en våg av stöd i hela modevärlden.

En meteorisk uppgång överskuggad av en osynlig prövning

Anok Yai, som blev känd 2017 efter att ett foto på henne blev viralt, har haft en av sina mest imponerande modellkarriärer. Som musa för Prada, Versace och Dior etablerade hon sig som en ledande figur för mångfald på catwalken. Medan hon var upptagen med att gå på catwalken kämpade den unga kvinnan i hemlighet mot en medfödd hjärt- och lungsjukdom.

På Instagram förklarade hon att hon upptäckte sin sjukdom av en slump: "Jag fick veta att jag hade en missbildning som belastade mitt hjärta för mycket och långsamt förstörde mina lungor." Anok Yai trodde först att det bara var en övergående hosta, men utvecklade så småningom bröstsmärtor och andningssvårigheter innan hon insåg allvaret i situationen.

En livräddande operation och ett budskap om hopp

I sitt meddelande avslöjade Anok Yai att hon framgångsrikt hade genomgått robotassisterad lungkirurgi, en komplex men numera vanlig procedur vid behandling av allvarliga lungsjukdomar.

Hon uttryckte djup tacksamhet till läkarteamen på NYU Langone Hospital, Beverly Hills Concierge Health, och särskilt till Dr. Robert Cerfolio och Dr. Harmik Soukiasian, som diagnostiserade och behandlade hennes tillstånd i tid: ”Jag är evigt tacksam mot läkarna, sjuksköterskorna och min familj, de första ansiktena jag såg när jag vaknade. Tack vare dem har jag mer tid över.” Modellen meddelade att hon nu fokuserade på sin återhämtning, innan hon försäkrade sina fans: ”Jag vilar för tillfället… men jag är tillbaka. Vi ses snart.”

Massivt stöd från hela världen

Hennes berättelse spreds snabbt på sociala medier och utlöste en flod av stödjande meddelanden. Bland dem uttryckte flera framstående personer inom mode och underhållning sin tillgivenhet för henne:

Den brittisk-jamaicanska modellen och skådespelerskan Naomi Campbell: "Skicka din kärlek, ditt ljus och din helandeprocess. Må Gud beskydda dig."

Amerikansk skådespelerska, sångerska, producent och författare: Taraji P. Henson: "Du är helad, i Jesu namn."

Den amerikanske basketspelaren Angel Reese skrev: "Jag ber för dig, min syster. Du är stark och du kommer att vinna den här kampen."

Beslutsam och tacksam påminner Anok Yai oss om att sjukdom inte väljer sina ögonblick – inte ens på succéns höjdpunkt. Hennes mod och sårbarhet erbjuder ett sällsynt ögonblick av uppriktighet i en värld som ofta domineras av perfektion. Genom att dela sin historia inspirerar supermodellen en värdefull läxa: sann styrka syns inte bara på catwalken, utan också i den tysta motståndskraften i svåra tider.