Halsduk: denna hygiendetalj som ofta försummas på vintern

Silhuetttips
Fabienne Ba.
På vintern skyddar den oss från kylan och vi tar nästan aldrig av oss den. Men en halsduk kan också bli en riktig grogrund för bakterier om den inte sköts ordentligt.

Ett tillbehör i direkt kontakt med huden

Om en halsduk bärs flera timmar om dagen är den i ständig kontakt med hakan, kinderna och halsen. Enligt den amerikanska dermatologen Corey L. Hartman samlar halsdukar "smuts, talg och orenheter i tygfibrerna", vilket sedan kan överföras till huden. Resultatet: irritation, blemmor eller akneutbrott lokaliserade på undersidan av ansiktet. Tyget behåller också svett och rester från hårvårdsprodukter eller smink. Alla dessa element kan täppa till porer.

Fläckar, dermatit, follikulit: de föga kända riskerna

Skavanker orsakade av långvarigt halsduksbruk beror inte alltid på klassisk akne. Specialister föreslår flera möjliga tillstånd:

  • Mekanisk akne, orsakad av upprepad friktion av tyg mot huden
  • Kontaktdermatit, som manifesterar sig som rodnad och klåda
  • Follikulit, en inflammation i hårsäckarna

På vintern kan problemet förvärras. Kall, torr luft försvagar hudbarriären. Huden producerar då mer talg för att kompensera, vilket ökar risken för tilltäppta porer. Tygmaterial spelar också en roll. Syntetiska tyger som polyester eller akryl behåller värme och fukt lättare. Ull, å andra sidan, kan irritera känslig hud.

Hur ofta ska man tvätta sin halsduk?

Enligt Dr. Hartman bör en halsduk som bärs regelbundet tvättas varje vecka, eller åtminstone var tredje till femte användning. Den bör rengöras omedelbart om:

  • Den visar synliga spår av smink eller talg.
  • Den bars under en sjukdomsperiod
  • Den avger en ovanlig lukt

Valet av tvättmedel spelar också roll. Dermatologer rekommenderar att undvika starkt parfymerade produkter eller sköljmedel som kan irritera huden.

Andra berörda tillbehör

Halsduken är inte det enda vinterplagget man bör se upp med. Mössor, hörselkåpor och handskar samlar också på sig bakterier och orenheter. Experter råder:

  • Tvätta handskarna var tredje till fjärde användning.
  • Att rengöra motorhuvarna varje vecka
  • Att få jackor och rockar servade en eller två gånger per säsong

Det här är alla enkla steg som kan begränsa hudirritationer.

Kort sagt, en halsduk, som ofta uppfattas som ett enkelt skyddande tillbehör, kan, om den inte sköts ordentligt, leda till utslag och irritation. På vintern blir det lika viktigt att införliva tvätt i din textilhygienrutin som att byta örngott. En liten detalj, men långt ifrån obetydlig för hudens hälsa.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
