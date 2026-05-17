"Du är fet, inte ful": hennes modetips för kurviga figurer viftar över internetanvändare

På TikTok och Instagram lockar den amerikanska innehållsskaparen Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) miljontals visningar med en fras som har blivit hennes signum: "Du är fet, inte ful." Bakom denna slogan delar hon med sig av modetips utformade för kvinnor i större storlekar, med en fri, glad och starkt självsäker inställning.

En fras som förändrar perspektiv

Vid första anblicken kan frasen verka överraskande. Ändå är den en del av en bredare rörelse för "acceptans av fethet", som försöker använda ordet "fet" på ett neutralt sätt, utan skam eller dömande. För Rachel Windley Speckman innebär det ofta att det är negativt att kringgå ordet med dussintals eufemismer. Hennes budskap är därför enkelt: att vara fet har ingenting att göra med en persons skönhet, stil eller värde.

Genom att inleda var och en av sina videor med den här frasen sätter designern omedelbart scenen. Här är mode inte ett verktyg för att "korrigera" en kropp. Det är ett utrymme för uttryck, kreativitet och njutning som är tillgängligt för alla kroppstyper.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Rachel | Kroppsacceptans (@rachel_windley_speckman)

Modetips som inspirerar dig att vara vågad

Det som tilltalar internetanvändare så mycket är också den praktiska karaktären i hennes innehåll. Rachel Windley Speckman går från en outfit till nästa, visar upp olika klädkombinationer och delar med sig av lättanvända tips för vardagen. Färgglada klänningar, XXL-tryck, strukturerade plagg, definierade midjor, böljande tyger: hennes stilar bryter mot många av de regler som länge varit påtvingade plus size-kvinnor.

I åratal har plus size-mode ofta reducerats till mörka, säckiga kläder eller plagg som är avsedda att "kamouflera" kroppen. Genom sina videor visar designern raka motsatsen: du behöver inte försvinna in i dina kläder för att vara snygg. Hon påminner oss också om att det inte finns någon skyldighet att vänta på viktminskning för att bära det du verkligen älskar. En crop top, en bodycon-klänning, en oversized jacka eller mönstrade byxor bör aldrig reserveras för en enda kroppstyp.

Ett kroppspositivt budskap som känns bra

Utöver kläderna är det hennes budskap som verkligen berör hennes community. Hennes videor ger många kvinnor känslan av att äntligen vara representerade i en modevärld där kurviga figurer i stort sett förblir osynliga. I kommentarerna delar prenumeranter ofta med sig av hur de har återupptäckt glädjen i att klä upp sig, experimentera med färger eller helt enkelt omfamna sin personliga stil.

Denna kroppspositiva strategi handlar inte om att älska sin kropp varje sekund eller att känna sig ständigt självsäker. Snarare uppmuntrar den oss att sluta se vissa kroppar som "mindre legitima" och att ha kul med mode. Och framför allt påminner den oss om att en fet kropp inte är ett "problem som ska lösas".

Äntligen ett mer inkluderande mode!

Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) framgångar visar också på ett verkligt gap i modebranschen. Trots vissa framsteg de senaste åren kämpar många kvinnor i plusstorlek fortfarande med att hitta trendiga kläder i sin storlek eller att se figurer som liknar dem i reklamkampanjer och tidskrifter. Innehållsskapare som henne bidrar därför till att bredda representationen och göra mode mer inkluderande, både vad gäller de storlekar som erbjuds och de bilder som förmedlas.

Dess framgång bevisar framför allt en sak: internetanvändare söker inte råd om hur man "visuellt kan bli smalare". De vill se människor som hävdar sin stil, tar plats och bär kläder med nöje, oavsett kroppstyp.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Rachel | Kroppsacceptans (@rachel_windley_speckman)

Med sin virala fras – ”Du är fet, inte ful” – och sitt ohämmade tillvägagångssätt förändrar Rachel Windley Speckman gradvis hur vissa kvinnor ser på sina kroppar ... och sina garderober.