Komplett guide till amerikanska, franska och brittiska storlekar: hur man enkelt konverterar kläd- och skostorlekar efter land?

Stéphanie Petit
Guide complet des tailles US, FR et UK : comment convertir facilement les tailles de vêtements et chaussures selon les pays ?
För att konvertera storlekar mellan länder, kom ihåg dessa grunder: en FR-storlek 40 motsvarar en UK 12 och en US 8 för damkläder .

För skor motsvarar en 38 EU-storlek en 5 UK och en 7 US. Det viktiga är att alltid ta dina egna mått (bröst, midja, höfter) innan du köper något.

Hos Ma Grande Taille hjälper vi dig att hitta din idealstorlek, oavsett din kroppsform.

Förstå internationella storlekssystem

Storlekar för damkläder anges ofta i storlekar från Frankrike, Italien, Storbritannien, USA, Tyskland eller Japan. Denna mångfald skapar verklig förvirring när man handlar internationellt.

Varför varierar storlekarna mellan länder?

Varje land har utvecklat sitt eget mätsystem över tid.

Branschstandarder skiljer sig åt, liksom de genomsnittliga kroppsformer som används som referens.

Varumärken gör det ännu mer komplext. Märkesspecifika storleksguider finns ofta tillgängliga, eftersom samma storlek kan variera från tillverkare till tillverkare.

De tre viktigaste systemen att känna till

  • Franska systemet (FR) – Baserat på bystmåttet dividerat med två varierar storlekarna generellt från 34 till 56 och uppåt för plusstorlekar.
  • Brittiskt (UK) system – Använder jämna tal som börjar på 4, med en förskjutning på 28 poäng från det franska systemet
  • Amerikanskt (US) system – Börjar vid 0 eller 2, med en 32-poängsförskjutning från det franska systemet (FR)

Guide till plusstorlekar: Förstå och konvertera enkelt

Body Optimist erbjuder denna omfattande storleksguide utformad för alla kroppstyper.

Konverteringstabell för damkläder (standardstorlekar till plusstorlekar)

Fransk storlek Storlek i Storbritannien Amerikansk storlek Bröstmått (cm) Midjemått (cm) Höftmått (cm)
40 12 8 92-96 74-78 100-104
42 14 10 96-100 78-82 104-108
44 16 12 100-104 82-86 108-112
46 18 14 104-110 86-92 112-118
48 20 16 110-116 92-98 118-124
50 22 18 116-122 98-104 124-130
52 24 20 122-128 104-110 130-136
54 26 22 128-134 110-116 136-142

Hur man tar mätningar korrekt

Det rekommenderas att du tar dina mått (byst, midja, höfter) för att välja rätt klädstorlek. Så här gör du:

  • Bröstmått – Mät vid den bredaste delen, under armarna och över bröstvårtorna
  • Midjemått – Placera måttbandet på den smalaste punkten, vanligtvis ovanför naveln.
  • Höftmått – Mät vid den bredaste punkten, inklusive rumpan
  • Innersöm – Från toppen av insidan av låret till fotleden för byxor

Praktiskt tips: mät dina mått i underkläder, stående, utan att hålla andan. Ett flexibelt måttband är viktigt.

De specifika egenskaperna hos internationella varumärken

Vissa återförsäljare som Urban Outfitters eller SizeOfficial använder sina egna storlekstabeller.

Ma Grande Taille rekommenderar alltid att man konsulterar varumärkets specifika guide innan man beställer.

Märken som Mytheresa, Timberland och New Balance erbjuder också konverteringstabeller på sina webbplatser. Ta dig tid att jämföra dem med dina faktiska mått.

Skostorleksomvandling: den praktiska guiden

Skostorlekar varierar också mellan olika länder (EU, Storbritannien, USA). Det här avsnittet hjälper dig att hitta rätt storlek.

Konverteringsdiagram för damskor

EU-storlek Storlek i Storbritannien Amerikansk storlek Fotlängd (cm)
36 3 5,5 22,5
37 4 6,5 23,5
38 5 7 24
39 6 8 24,5
40 6,5 8,5 25,5
41 7,5 9,5 26
42 8 10 27
43 9 11 27,5
44 10 12 28,5

Mät din fot korrekt

  • Längd – Placera foten på ett papper, rita runt den och mät från häl till stortå
  • Bredd – Mät den bredaste delen av din fot, viktigt för breda fötter
  • Idealisk tid – Ta dina mått i slutet av dagen när dina fötter är lätt svullna.

Vissa guider erbjuder specifika storlekstabeller för herr-, dam- och barnstorlekar. Använd aldrig en herrstorlekstabell för att konvertera en damstorlek.

Bortom siffrorna: Kroppspositivitet och att välja storlek

På Ma Grande Taille tror vi starkt att en storlek bara är en siffra. Det som spelar roll är hur du känner dig i dina kläder.

Att omdefiniera sitt förhållande till storlekar

Kroppspositivitet börjar med att acceptera att storlekssystem är ofullkomliga. De skapades i en tid då man inte tog hänsyn till kropparnas mångfald.

Din kropp behöver inte passa in i en låda. Kläder ska anpassa sig efter dig, inte tvärtom. Denna filosofi vägleder allt innehåll i Body Optimist.

Mode som ett verktyg för personligt uttryck

  • Glöm etiketterna – fokusera på komfort och stil snarare än siffran som visas upp
  • Prova flera storlekar – Samma person kan ha storlek 44 i ett märke och storlek 48 i ett annat.
  • Prioritera dina mått – En komplett storleksguide baseras alltid på centimeter, inte godtyckliga siffror.
  • Lita på dig själv – du vet bättre än någon annan vad som får dig att glänsa

Inkludering inom mode år 2026

Varumärken går äntligen mot större inkludering av storlekar. Ma Grande Taille utmärker sig med sin specialiserade strategi för plusstorlekar och främjar acceptans av alla kroppsformer.

Till skillnad från vanliga återförsäljare fokuserar vårt uppdrag på kroppspositivitet, självkänsla och mentalt välbefinnande.

Varje kvinna förtjänar att hitta kläder som passar henne.

Tips för att aldrig välja fel storlek

Innan du köper online

  • Kolla kundrecensioner – de nämner ofta om en vara är stor eller liten i storleken
  • Kontrollera returpolicyn – viktigt för att kunna byta varor vid behov.
  • Jämför diagrammen – Jämför alltid dina mått med märkets guide
  • Registrera dina storlekar efter märke – För en anteckningsbok med dina storlekar från dina favoritbutiker

Fallgropar att undvika

Vanity sizing är en metod där varumärken artificiellt minskar storleksantal. En storlek 40 idag motsvarar ofta en tidigare storlek 42.

Lita aldrig enbart på din vanliga storlek. Storleksguider innehåller vanligtvis konverteringstabeller för kläder och skor; använd dem alltid.

Slutsats

Att konvertera storlekar mellan franska, brittiska och amerikanska system blir enkelt när du väl förstår grunderna: FR = UK + 28 = US + 32 för kläder. För skor, tänk på att EU = UK + 33 = US + 31 ungefär.

Det viktigaste är att alltid mäta din kropp och jämföra dessa mått med varje märkes specifika riktlinjer. Siffrorna på etiketterna definierar inte vem du är.

För fler moderåd anpassade till alla kroppstyper och ett stödjande tillvägagångssätt för kroppspositivitet, kolla in våra guider på Ma-grande-taille.com.

Vanliga frågor

Hur vet jag om jag ska beställa en storlek större eller mindre?

Om dina mått ligger mellan två storlekar, välj den större storleken om du vill ha komfort, den mindre storleken om du föredrar en åtsittande modell.

Är italienska storlekar samma som franska storlekar?

Ja, IT- och FR-storlekar är i allmänhet likvärdiga. En italiensk storlek 44 motsvarar en fransk storlek 44.

Varför varierar min storlek så mycket från ett märke till ett annat?

Varje märke använder sina egna mönster och riktar sig till olika kroppstyper. Det är normalt och säger ingenting om din kropp.

Erbjuder Ma Grande Taille guider för alla kroppstyper?

Absolut. Body Optimist skapar innehåll specifikt utformat för kvinnor i alla storlekar, med ett inkluderande och omtänksamt tillvägagångssätt.

Hur konverterar man snabbt en amerikansk storlek till en fransk storlek?

Lägg till 32 till din amerikanska storlek. Till exempel, en amerikansk storlek 12 ger en FR 44 (12 + 32 = 44).

Följer större storlekar samma omvandlingar?

Ja, omvandlingsformlerna är desamma. En FR 50 motsvarar fortfarande en UK 22 och en US 18.

Ska man mäta sina fötter stående eller sittande?

Stå alltid upprätt, eftersom din fot lätt sprider sig under din kroppsvikt. Så kommer det att vara i dina skor.

Var kan jag hitta pålitliga råd om plus size-mode?

Ma Grande Taille är en referens i Frankrike för mode- och livsstilsråd anpassade till kurviga kvinnor, med ett genuint budskap om självförtroende.

Jag är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors plats i världen och deras förmåga att driva förändring, och jag tror starkt på att de har en unik och viktig röst att göra hörd. Naturligt nyfiken tycker jag om att utforska sociala frågor, utvecklande tankesätt och inspirerande initiativ som bidrar till ökad jämlikhet. Genom mina artiklar gör jag mitt bästa för att stödja frågor som uppmuntrar kvinnor att hävda sig, ta sin plats och bli hörda.
Var kan jag hitta inspirerande plus size-looks?

