Med en enkel halsduk och en tygväska skapar hon en perfekt väska för sommaren.

Alla tekniker är tillåtna när det gäller att spara plats i resväskan utan att offra stil. I en explosion av kreativitet och uppfinningsrikedom designade en influencer en ikonisk väska med två modeklassiker som vi alla har undangömda längst bak i garderoben: en tygväska hämtad från en presentpåse och en satinsjal, helst mönstrad. En praktisk accessoar som förkroppsligar både sommarens fria anda och improvisationens magi.

Skapa ett ultraglamoröst rum med nästan ingenting

När vi åker på semester, långt ifrån vår garderob, föredrar vi att ta med oss mer än vi behöver. Just i det ögonblicket drömmer vi att Mary Poppins resväska inte bara var en fiktiv uppfinning utan verklighet. Eftersom vi inte hittar den på marknaden försöker vi klämma in hela innehållet i vår garderob i en handbagageväska. Vi packar ett par skor för varje tillfälle, en väska för varje klädkod och en blandning av outfits, allt testat i förväg framför spegeln.

För att lösa detta utrymmesproblem hade innehållsskaparen @gabycosl ett genidrag. Med en enkel tygväska och en färgglad halsduk skapade hon en väska som ser ut som om den kom direkt från en Pinterest-anslagstavla eller en trendig hashtag. Och hon behövde inte använda några nålar eller spolar för att montera den. För att magin skulle hända lindade hon helt enkelt in tygväskan i en tillräckligt stor halsduk och fäste den med dekorativa knutar. Efter dessa få enkla steg, som inte kräver några speciella färdigheter, slutade hon med en omgjord baguetteväska, kort sliten.

Monteringen kunde inte vara enklare. För att omsätta den här smarta handledningen i praktiken behöver du en tygkasse i standardstorlek som fungerar som foder för dina tillhörigheter. Du kan ta den första du hittar. Men om din halsduk är något genomskinlig är det bäst att undvika de med kommersiella slogans. Ta sedan en ganska ogenomskinlig halsduk och lägg den platt. Placera tygkassen ovanpå och vik den över sig själv som en solfjäder. Ta kanterna på halsduken och linda dem runt handtagen och se till att allt sitter ordentligt.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Gaby Collado (@gabycosl)

En improviserad väska som kan anpassas i all oändlighet.

Denna specialdesignade väska, värdig en välrenommerad stylist eller designer, ger en touch av färg till sommarkläder och fulländar omedelbart vilken look som helst. Råmaterialen i denna handgjorda väska må vara blygsamma, men resultatet är särskilt slående. Dessutom är fördelen att du kan byta ut dess ytterhölje på bara några få steg och förfina dess design för att passa ditt humör eller din stil för dagen.

Du kan hänga berlocker i form av en sjöstjärna, ett snäckskal, en glad sol eller en solros. Du kan också variera huvudtyget som pryder tygkassen. En halsduk prickad med krabbor eller citroner är perfekt för strandresor, medan en sidenruta med paisleymönster kommer att sticka ut från de vita dukarna på en restaurang. Om du föredrar en mer diskret look kan du gärna använda en prickig design för garanterad elegans, eller tonade nyanser för en elegant men ändå subtil effekt.

En originell modeidé som alla älskar.

Den här väskan, förutom att förstärka potentialen hos vilken outfit som helst och ge karaktär åt de enkla plaggen den kompletterar, är också funktionell. Det är inte bara en fin väska att hänga på armen eller för att undvika att se ut som en kopia. Den är designad med praktiska aspekter i åtanke: den är lätt, kompakt och fjäderlätt. Detta gör den till ett oumbärligt föremål för att skapa flera looks på semesterbilder utan att tynga ner din resväska.

Trots sin lilla storlek är tygväskan i bakgrunden förvånansvärt rymlig och rymmer en hel värld. Den kan rymma nycklar, en plånbok eller till och med en pocketbok. Det är den perfekta blandningen av praktiskhet och stil, och garanterat ett bestående intryck, även i okända miljöer.

Långt ifrån att vara en provisorisk väska eller en nödväska, är detta ett sommaressentiellt plagg som är avsett att komplettera din look under de varmare månaderna. I slutändan är de enklaste accessoarerna ibland de bästa.