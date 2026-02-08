Våga bära baddräktslooken på vintern: en modeidé som fungerar

På vintern är temperaturerna knappast gynnsamma för badkläder. Om du inte bor på Tahiti och är immun mot kylan, ser dessa plagg som följer med våra salta dopp i havet inte dagens ljus under de kallare månaderna. Badkläder kan dock också integreras i fleecekläder och fungera bra trots de låga temperaturerna. Ett snyggt sätt att få ut det mesta av dem året runt.

Att ha baddräkt på vintern? Nej, det är inte galet.

Att gå omkring i baddräkt mitt i vintern utan att bli förkyld verkar vara ett privilegium för öbor och de som bor på södra halvklotet. Det är en lyx som bara ges till dem vars garderob enbart består av t-shirts och linnen och vars gåshud reser sig vid 25°C. Annars behöver man otroligt stark hud eller vikingablod för att bära en baddräkt utanför dess föredragna säsong. Att bära baddräkt på vintern när temperaturen är under noll och frosten täcker marken är praktiskt taget oansvarigt. Det är det bästa sättet att bli förkyld, såvida man inte är skandinav och tillbringat hela sin barndom med att sova i snön.

Ändå är denna baddräkt, mer lämpad för tryckande värme än iskall kyla, ett mångsidigt plagg, och innehållsskaparen @arlindaxnyward bevisar det med en sällsynt stilkänsla. Hon tar detta strandplagg ut ur sin komfortzon och kombinerar det med ylle, vadderade och mysiga plagg. Medan baddräkten ofta bärs tillsammans med mönstrade saronger, linnebyxor och omlottklänningar som lätt lämnas kvar i sanden på högsommaren, kräver den mer täckning på vintern.

Fashionistaen, som vågar det otänkbara, byter sandaler mot rockinspirerade stövlar och strandhanddukar mot läderfodrade eller quiltade jackor för en look som är hälften sol, hälften moln. En blandning av stilar och material som, förvånansvärt nog, inte krockar. Tack vare lager-på -lager- tekniken tänjer hon på gränserna för baddräkten, ett plagg som en gång ansågs reserverat för varma dagar och solstolar.

Modeinspiration för att göra den till din egen i varje säsong

Baddräkten, naturligt öppen för att blotta huden och sydd för att släppa igenom solen, är inte bara för klorerade pooler eller trånga stränder. Även om det kanske inte verkar självklart kan den också bäras på snöiga asfaltsvägar och i isiga snöstormar. Och du behöver inte vara Kendall Jenner eller Hailey Bieber för att få denna "specialbehandling". Tanken är inte att gå ut i en liten trekantstopp. Vi är inte här för att tävla med den skandalösa Britney Spears.

Intelligens och logik är nyckeln. Som fashionisten med okonventionell stil råder är det bäst att välja en mångsidig stil som ger illusionen av en body. Till exempel blir en guldfärgad baddräkt med fina rynkor otroligt eleganta vardagsunderkläder. En annan gyllene regel för att undvika att se ut som om du missade ditt flyg till Punta Cana: lager på lager. Medan baddräkten dominerar vår siluett på sommaren, tar den plats i baksätet på vintern, som en bakgrund. Tricket? Låt den titta fram subtilt, under en kavaj eller bakom en halsduk .

I sin demonstrationsvideo parar innehållsskaparen ihop baddräkten med yllekjolar, överdimensionerade bomberjackor som ser nästan tyngre ut, rena kavajer och virkade balaklavor. Och för att avvärja rysningarna men inte komplimangerna, kombinerar hon smart sina kläder i lager. I varje outfit ser hon alltid till att subtilt följa reglerna för färglära.

Dessa baddräktsstilar är kompatibla med vinterlooker.

Under säsongen med drinkar utomhus, oändliga lägereldar och kvällar vid havet är en baddräkt praktiskt taget en outfit i sig. Det är en komplett outfit i sig. Men under säsongen med raclette och tupplurar vid brasan passar en baddräkt bäst med något annat. Faktum är att i sin exempelvideo föredrar modeentusiasten stilar med fantasifulla men ändå förnuftiga snitt för dystert väder. En baddräkt i ett stycke med öppen rygg, en asymmetrisk design med hög midja och en enkel bandeau-topp. Dessa är de viktigaste plaggen för en touch av glamour.

För vardagliga utflykter, välj en livfull, något sofistikerad baddräkt. Och för glamorösa kvällar, ta fram baddräkten du vanligtvis reserverar för avskilda vikar eller privata pooler. En modell som är högt skuren på alla rätt ställen, i kombination med en lätt stickad eller skräddarsydda byxor.

Att bära baddräkt på vintern kan verka orimligt på pappret, men i praktiken är det genialt. Det här plagget, som vi bär hela sommaren, har också potential för mysiga vinterlooker. Ett sätt att hålla en touch av solsken på huden.