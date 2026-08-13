Den här kvinnan bevisar att det inte finns något sådant som en "upprörande" outfit när den bärs med självförtroende.

Många av oss klär oss för andra, inte för oss själva. Vi väljer våra kläder baserat på förutbestämda trender och omfamnar aldrig helt vår egen personlighet. Innehållsskaparen @jessiejolles har dock en eklektisk garderob som speglar hennes inre kaos. Den här kvinnan, som presenterar sig för sin community som "den excentriska vännen", brinner för mode. Hennes garderob är mer som ett kuriosakabinett än en samling trendiga outfits.

När mode engagerar sig med gränslös fantasi

När vi gör oss i ordning på morgonen är vi noga med att kombinera färger intelligent och ser till att inte bryta mot regeln om tre tillåtna nyanser. Vi provar flera kläder kvällen innan för att kontrollera kompatibiliteten mellan varje plagg och konsulterar våra Pinterest-anslagstavlor för pålitlig inspiration. Vi gör inte detta för vårt eget nöjes skull, utan helt enkelt för att må bra i våra dagliga liv. Det skulle vara ganska pinsamt att dra till sig ogillande blickar under våra stadsutflykter.

Medan vi alla är extra försiktiga med våra modeval och noggrant följer färglära, råd om kroppsform och trendiga hashtaggar, följer innehållsskaparen @jessiejolles helt enkelt sina instinkter. Hon lyssnar inte på modeord från tidningar utan på den lilla rösten i sitt huvud, och hon är en riktig pratmakare. Med sina karnevalsliknande looks, en blandning av alla genrer och epoker, förespråkar hon självuttryck. För ett ohämmat öga, vant vid bilder av skinnande rena tjejer och beige-mättade outfits, är dessa looks fulla av information.

Medan modepurister kanske betraktar dem mer som kostymer än vardagliga looks, är de för Jessie ett sätt att uttrycka sig själv. En klänning som liknar en girlang, en trompe-l'œil-hatt som ser ut som en svamp, huggtänder fyllda med berlocker , en tröja med tänder… Hennes plagg är värda ett museum eller inspelningsplatsen för Alice i Underlandet. Dessutom handlar hon inte i vanliga butiker: hon hittar sin inspiration i kostymbutiker, mitt på loppmarknader eller i sybehörsaffärer.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jessie Jolles (@jessiejolles)

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jessie Jolles (@jessiejolles)

Kläder som en förlängning av personligheten

Denna rebelliska modeikon, som ser potential i föremål som ingen annan skulle våga bära, är helt omedveten om andras åsikter och skapar ständigt drömlika uppvisningar. Vissa kanske säger att hennes stil är nyckfull eller fullständigt excentrisk, men denna touch av galenskap omfamnas fullt ut. Det är hennes konstnärliga vision, hennes signaturestetik.

Medan de flesta kvinnor tillbringar en stor del av sina liv med att beröva sig modeplagg av rädsla för att se löjliga ut eller gå emot den rådande trenden, lever Jessie mode intensivt, till och med farligt. Hon bär på sig dussintals kubhalsband medan modefantaster online förespråkar en kalkylerad maximalism. Hon utövar lager-på-lager -tekniken, blandar mönster som ofta anses motsägelsefulla eller lager-på-lager av överdådiga tyger.

Ytterst tycker hon om att kringgå normer och omtolka koder. Dessutom strävar hon efter att skapa konst där andra drömmer om att kopiera internets renodlade klichéer. Hon har roligt där andra ständigt tar sig själva på allvar och behandlar lättsamt det trendigaste tillvägagångssättet som en ständig tävling.

En inbjudan att släppa taget om kläderna

Medan Jessie ger en illusion av att vara en hybridkaraktär med inslag av Harley Quinn, den galna hattmakaren och Lady Gaga, återuppstår hennes inre barn varje gång hon passerar garderoben. Så fort hon måste packa sina kläder flödar idéerna och hennes tankar rusar. Hon är som en liten flicka som står inför ett blankt papper. I hennes händer förvandlas konstgjorda blommor avsedda för utomhusmiljöer till håraccessoarer, medan Barbie-figurer, överlevande från åratal av lek, dinglar runt hennes hals.

Hos Jessie är ingenting verkligt dekorativt. Varje detalj har en historia, en textur, en färg eller en avsikt. En accessoar är aldrig bara en accessoar: den blir utgångspunkten för en ny karaktär. Ett par extravaganta glasögon räcker för att förändra ens utseende, några band förvandlar en frisyr, och en brosch som glömts bort längst ner i ett smyckeskrin finner plötsligt en anledning att existera.

Bakom dess spektakulära silhuetter döljer sig en mycket enkel filosofi: bär det som gör oss glada. Inte det som kommer att få flest komplimanger. Inte det som perfekt matchar de aktuella trenderna. Och definitivt inte det som kommer att låta oss gå obemärkta förbi.

Jessie lär oss inte nödvändigtvis att klä oss som henne. Och det är just där värdet av hennes tillvägagångssätt ligger. Hon uppmuntrar oss istället att söka upp vår egen märklighet, vår egen oförenliga detalj, den där lilla saken vi en gång kanske hade tagit bort framför spegeln av rädsla för att överdriva.