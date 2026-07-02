"Sluta bära strumpor med förolämpningar på": dessa kvinnor slår larm

Kläder med slogans smälter sömlöst in i vardagskläder. Dessa strumpor innehåller dock inte feministiska slogans eller positiva affirmationer, utan snarare förolämpningar förklädda som feminina termer, mjukade upp av glitter och pastellfärger. Dessa förolämpningar, presenterade som ett stiluttryck, vidmakthåller sexism även inom modevärlden. En innehållsskapare har ansett detta designval vara misogynt och uppmanar till en bojkott av dessa osmickrande tyger.

Kontroversiella antifeministiska strumpor

I butikerna blir modeplagg till gravstenar, till och med reklamskyltar i sin egen rätt. T-shirts tar formen av nedklottrade blanka pappersark, medan accessoarer visar upp fängslande fraser eller nyckelord som omedelbart lyfter humöret. Dessa kläder är särskilt vältaliga. Positiva maximer skrivs med versaler över bröstkorgen. Aktivistiska slagord broderade på blusar förvandlar kroppen till en levande plakat.

Generellt sett är dessa modeplagg, som liknar affischer, ganska komplimangerande. Visserligen är citaten som klistras över mitten av plagget ibland kitschiga eller verkar vara hämtade från en gammal Skyblog-sida, men de förblir ofarliga. Men ett par strumpor, slumpmässigt upptäckta på en hylla, mellan godishalsband och födelsedagsglas prydda med dollartecken, bryter denna heliga välvilja.

Istället för att främja självkärlek och självrespekt under jeans attackerar de kvinnor utan anledning. ”Hora”, ”galen”, ”retas” och andra förtjusande språkliga förolämpningar pryder dessa strumpor, som uppenbarligen inte är utformade för att stärka vårt självförtroende. Presenterade som en humoristisk gåva eller ett skämt att bära, är de i själva verket en ren produkt av sexism. Långt ifrån att stödja självkänslan, skadar de den och återspeglar ett tankesätt som är motsatsen till positivitet. ”Vi måste absolut beakta den energiska effekten av dessa ord när vi bär dem”, förkunnar @ jade.fitoussi, en innehållsskapare som utövar introspektion och även leder andliga retreater.

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Problemet: det finns ingen manlig motsvarighet, eller väldigt få.

Dessa strumpor, beströdda med glitter och tillgängliga i glada färger som kontrasterar skarpt mot de grova budskapen som är sydda över dem, kommer sannolikt inte att få mottagarens vrister att svullna. Långt ifrån de förtjusande påståenden som föreskrivs i självhjälpsmanualer är de nästan alltid riktade till kvinnor.

Män, å andra sidan, har rätt till mildare varianter som "charmig", "mästare", "ideal svärson" eller till och med "liten kille". Ändå finns det på webbplatser för utbud av varor hårdare budskap i motsats till komplimanger, såsom "spelare", "förlorare" och "snål". Återförsäljare inkluderar dock sällan dessa i sitt lager. Och detta är långt ifrån en slump eller bara en smakfråga. Denna skillnad i behandling mellan män och kvinnor är ett återkommande problem.

I ett samhälle som hyllar ambitiösa män men stämplar deras kvinnliga motsvarigheter som legosoldatkarriärister, och som överöser män med superlativ samtidigt som det överöser kvinnor med kritik, är det ingen överraskning att det framkommer strumpor som är förnedrande för kvinnor och stärker män. "Så länge vi tycker att det här är roligt och tolererar den här typen av prat kommer det alltid att finnas ojämlikhet", tillägger @theafourdrinier, advokat till yrket.

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Med positiva ord, svaret på denna aggressiva design

Dessa strumpor, direkt ur den patriarkala fantasin, kan påverka vår självkänsla och vårt sätt att tänka. De har samma effekt som de där elaka smeknamnen man hör på lekplatsen. De hör mer hemma i startflocket av hatare eller maskulinister än på kvinnors fötter, som förtjänar bättre än detta utbrott av verbalt våld. ”Varje ord har en vibration, en inverkan på vårt humör, våra kortisolnivåer, vår muskelspänning”, påminner @jade.fitoussi, som förespråkar att man väljer mer artiga och mindre förödmjukande tyger.

Och inte kläder märkta med ”Pretty Lady” som återigen reducerar kvinnor till sitt utseende, inte heller t-shirts prydda med ”Miss Perfection”, som hänvisar till ett ouppnåeligt ideal. Nej, plagg med ordet ”Love” som huvudmotiv eller beröm skrivet i första person på framsidan av en skjorta. För blommor är värda mer än spikar.

Dessa strumpor, täckta av förolämpningar, slår hårt i marken. Även om förolämpningar kan vara ett kodord bland väninnor, så uppfattas de i shoppinggången som en riktad attack, ett förtäckt hat eller till och med ett försök att förringa någon. Istället väljer vi modeller som är bra för oss, prydda med "badass" eller "girl power".